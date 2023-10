Janusz Korwin-Mikke świętuje 81. urodziny. Ile ma dzieci? Ile miał żon? Cała prawda o polityku

Pustki u Tadeusza Rydzyka… O co chodzi?

Janusz Korwin-Mikke kończy 81 lat

Janusz Korwin-Mikke ma już 81 lat! Polityk urodził się 27 października 1942 roku w Warszawie. W polityce działa od lat i jest doskonale znany. W ostatnich latach Korwin-Mikke był europosłem, a obecnie jest posłem z ramienia Konfederacji. Jeśli chodzi o karierę polityczną, to ma ją bardzo bogatą: był założycielem i prezesem Unii Polityki Realnej (1990–1997, 1999–2002), zakładał Wolności i Praworządności (2009–2011), stał na czele Kongresu Nowej Prawicy (2011–2015) i KORWiN (2015–2022), a także jeden z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość (od 2019). Posłem był w latach: 1991–1993, jest nim od 2019. Co ciekawe, jest osobą, która chyba najczęściej kandydowała w wyborach prezydenckich, startował na urząd prezydenta Polski w wyborach w 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015. Jednak jeszcze ciekawsze, niż jego życie polityczne, które budzi szereg skrajnych emocji, jest jego życie prywatne. Szczególnie to dotyczące rodziny, bo Janusz Korwin-Mikke wiedzie prym wśród polityków, jeśli chodzi liczbę dzieci i ślubów.

Korwin-Mikke ośmioro dzieci i trzy żony

Janusz Korwin-Mikke ma w sumie ośmioro dzieci z czterema kobietami. Wyjaśnijmy kolejno, jak to się ma do liczby ślubów na jego koncie, których też było kilka. Pierwszą żoną Korwin-Mikkego była Ewa Mieczkowska. Polityk wziął z nią ślub w 1965 roku, jako bardzo młody człowiek, miał zaledwie 23 lata. Z tego związku Korwin-Mikke ma dwóch synów: Ryszarda (ur. 1968) i Krzysztofa (ur. 1971). To małżeństwo nie trwało zbyt długo, małżonkowie rozwiedli się w 1973 roku.

Drugą żoną polityka była Małgorzata Szmit. Z nią Korwin-Mikke wziął ślub kościelny i doczekał się trójki dzieci: Kacpra (ur. 1974), Jacka Baltazara (ur. 1977) i Zuzanny (ur. 1982). Co ciekawe syn Korwin-Mikkego, Jacek Korwin-Mikke w tym roku startował do Sejmu, podobnie jak ojciec i obecna macocha, Dominika Korwin-Mikke.

Na tym nie koniec, bo z nieformalnego związku polityk ma też córkę Korynnę (ur. 1983). Mężem Korynny jest Bartłomiej Pejo, który również próbował swoich sił w wyborach do Sejmu, i odniósł sukces. Został posłem Konfederacji.

Kilka lat temu, dokładnie w 2016 roku, Janusz Korwin-Mikke wziął trzeci ślub z dużo od siebie młodszą Dominiką. Z tego związku polityk ma dwoje małych dzieci: Nadzieję (ur. 2011) i Karolka (ur. 2013). Małżonkowie wiodą udane życie, chociaż dzieli ich ponad 40 lat różnicy, to znajdują wspólny język.

