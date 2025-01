Jerzy Owsiak - wiek. Ile lat ma Jurek Owsiak?

"Róbta, co chceta" - to hasło zostało z Owsiakiem na lata!

Stojący na czele WOŚP Jerzy Owsiak jest jednym z najbardziej znanych Polaków. Dla jednych jest wielkim autorytetem, inni wprost mają go dość i uważają za bardzo kontrowersyjną postać. Główne zarzuty stawiane Owsiakowi to sprawy dotyczące finansów. Jednak jeszcze kilka lat wstecz zarzucano mu choćby zbyt luzackie podejście do życia, a z tym związane hasło: "Róbta, co chceta", które jest przypisywane Owsiakowi. Jednak już niemal 20 lat temu tłumaczył on, że słynne zawołanie "Róbta, co chceta" nie było jego hasłem, a wyłącznie tytułem programu, a dokładnie był to program o nazwie Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki.

Inni zarzucali mu też promowanie ruchu Hare Kryszna, czy to, że w czasie organizowanych przez niego festiwali "Przystanek Woodstock" (które powstały jako forma podziękowania dla młodych ludzi zaangażowanych w wolontariat na rzecz WOŚP) młodzież źle się zachowuje albo zażywa niedozwolone substancje.

Owsiak przez lata uchodził za młodzieniaszka. Faktycznie, gdy WOŚP zaczynała istnieć Jerzy Owsiak miał 40 lat. Zawsze stawiał na młodzieżowy styl, to, co było dla niego charakterystyczne to okulary w czerwonych oprawkach, żółte koszule i czerwone spodnie. Owsiak nosił też często koszulki z nadrukami, grafikami i napisami. Zawsze był blisko młodzieży, słuchał ostrzejszej muzyki, zajmował się organizacją imprez rockowych, a także miał audycję w Rozgłośni Harcerskiej.

Owsiak chciał się urwać z wojska. Symulował chorobę psychiczną

W duszy zawsze był hippisem pełny zaskakujących pomysłów. Owsiak symulował kłopoty psychiczne udało mu się skrócić służbę w wojsku do zaledwie trzech miesięcy, podczas gdy w dawnych czasach młodzi mężczyźni musieli tam spędzić dwa lata. Sam pisał o tym w jednym z wpisów na Facebooku kilka lat temu:

Kiedy zrobiłem maturę i nie dostałem się na studia, wiedziałem, że czeka mnie obowiązkowa służba wojskowa. Wtedy – dwuletnia. Dzięki ogromnej determinacji, dzięki pomysłowości, będąc już w wojsku w Ełku, symulowałem chorobę psychiczną. Zostałem wysłany do jednego z większych szpitali psychiatrycznych w Polsce, zajmującego się żołnierzami, u których zauważono psychiczne problemy. Spędziłem tam półtora miesiąca i miejsce to przypominało atmosferę z filmu „Lot nad kukułczym gniazdem”. Efektem mojej tam obecności było to, że zwolniono mnie na rok z wojska, a ja, czekając na ponowną komisję lekarską, zgłosiłem się do, wtedy zaczynającego swoją pracę, ośrodka dla osób z problemami psychicznymi Synapsis. Pojawiłem się tam jako pacjent i już na drugim spotkaniu ówczesny szef, Ryszard Praszker, powiedział mi w krótkich słowach – chłopaku, masz świetny kontakt z ludźmi. Wiem, że chcesz się urwać z wojska i my w tym Ci pomożemy, ale pracuj z nami, bo masz w sobie ducha niezwykłego pozytywnego przekazu. I tak się zaczęło.

Ile lat ma Jerzy Owsiak? Wiek szefa WOŚP

Odkąd Owsiak wszedł w świat mediów i dobroczynności był znany jako Jurek Owsiak, co jeszcze bardziej dodawało mu młodości. Dopiero z biegiem czasu zaczęto mówić o nim i przedstawiać go jako Jerzy Owsiak. W tym roku Owsiak skończy 72 lata, ponieważ urodził się on 6 października 1953 roku jako Jerzy Zbigniew, a drugie imię otrzymał po ojcu Zbigniewie Owsiaku. Matka Owsiaka to Maria Owsiak. Niegdyś szef WOŚP tak wspominał rodziców: - Mama była typową urzędniczką w słynnym banku PeKaO, który potem został przemianowany w Peweks. To był jedyny bank, w którym można było kupić jeansy. Ojciec był całe życie milicjantem i doszedł do bardzo wysokiego stanowiska. Był szefem od przestępstw gospodarczych – mówi Owsiak w reportażu "Uwaga!" TVN w 2017 roku.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z DOMU OWISIAKA

2025_01_09_EXPRESS BIEDRZYCKIEJ_WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.