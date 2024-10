Jurek Owsiak nazywa się zupełnie inaczej! Tego nie ma nawet w oficjalnym dokumencie

Była europosłanka teraz jest nie do poznania! Nowa fryzura Beaty Mazurek. Zaliczyła glow up

Jerzy Owsiak jest znany od lat, bo jest założycielem i prowadzącym fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Stoi na czele WOŚP i pomaga najbardziej potrzebującym. Przez wielu uznawany jest za autorytet i jedną z najważniejszych osób w życiu publicznym. Wiadomo, że to także on stoi za organizacją letnich koncertów, kiedyś znanych jako Festiwal Woodstock, a od kilku lat Pol'and'Rock Festival, czyli koncertów, które nieraz wzbudzają masę emocji! O Jerzym Owsiaku wiadomo wiele, np. to że przez prawicowych polityków i środowiska katolickie nie jest zbyt lubiany. Zawsze w okolicach organizacji kolejnych finałów WOŚP albo przez zbliżającymi się letnimi festiwalami o Owsiaku jest głośniej.

Każdy wie, że Jurek Owsiak to osoba bardzo żywiołowa, która nie boi się zadawać trudnych pytań politykom i wskazywać błędów władzy. Jest też charakterystyczny jeśli chodzi o swój wygląd: od lat nosi okulary w czerwonych oprawkach. Jednak jest coś, o czym nie wszyscy wiedzą, a dotyczy Jerzego Owsiaka. Chodzi o to, jak naprawdę nazywa się Jerzy Owsiak, bo to, że jest zwany Jurkiem, wiedzą wszyscy. Jednak okazuje się, że Owsiak ma drugie imię: Zbigniew. Dlaczego akurat to imię nosi Owsiak? Jego ojciec nazywał się Zbigniew Owsiak, a to znaczy, że twórca WOŚP ma imię po ojcu. Co ciekawe, w Statucie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na oficjalnej stronie WOŚP Owsiak występuje jako Jerzy. Jednak w KRS figuruje już pod z dwoma imionami: Jerzy Zbigniew.

Jerzy Owsiak o swoich rodzicach. Jacy byli Zbigniew Owsiak i Maria Owsiak?

Kiedyś w jednym z wywiadów Owsiak opowiedział nieco o rodzicach Zbigniewie i Marii: – Mama była typową urzędniczką w słynnym banku PeKaO, który potem został przemianowany w Peweks. To był jedyny bank, w którym można było kupić jeansy. Ojciec był całe życie milicjantem i doszedł do bardzo wysokiego stanowiska. Był szefem od przestępstw gospodarczych – mówi Owsiak w reportażu "Uwaga!" TVN w 2017 roku.

Jurek Owsiak we Wrocławiu. WOŚP ma swoje rondo w mieście.