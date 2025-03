Jerzy Owsiak zapytany o to, czy chciałby być prezydentem. Jego odpowiedź szokuje

– Mam oczywiście swojego kandydata. Ale można sobie wyobrazić. Są trudne czasy. Tuż za naszą granicą dzieje się bardzo źle. Jest wojna. I możemy sobie to wyobrazić. Mówię to teraz bardzo poważnie. I bądźmy także tymi przewidującymi, że może nas to dotknąć. Że w pewnym momencie ten dron jednak gdzieś przeleci dalej. Że to wszystko, co się dzieje z ubezpieczaniem naszej tej granicy, to są te wszystkie działania, które wręcz nam mówią: hej, Polacy, może być bardzo groźnie. Musimy się do tego przygotować – podkreślił Owsiak.