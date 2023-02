Joachim Brudziński na feriach z córką. Jagienka nie podzieliła jego zachwytu nad tym jedzeniem

TO BYŁO ZASKOCZENIE

Matiasy to śledzie o wyjątkowo delikatnym mięsie, tzw. śledzie dziewicze. W Polsce bardzo trudno je dostać, co innego w Królestwie Niderlandów, gdzie pełno jest stoisk z takim jedzeniem. Joachim Brudziński pochwalił się swoją potrawą. - Wiem, ze dzisiaj modne jest udostępniać zjadane steki, żeberka i inne mięsiwa, ale ja z wszystkich mięs świata wybieram holenderskiego matjasa Tym bardziej, ze dzisiaj ostatki, a lepszego śledzika nie mogłem sobie wymarzyć - napisał na Twitterze, gdzie opublikował zdjęcia z Amsterdamu. - Niestety moja córeczka nie podziela mej miłości do matiasów - dodał w innym wpisie.

Pod postem z córką Brudzińskiego Jagienką, komentarz umieścili m.in. Tomasz Lis i Cezary Gmyz. - Z córkami tak bywa, że czasami nie podzielają naszych sympatii. Pozdrowienia dla córki - napisał były redaktor naczelny "Newsweeka". - Zapewniam Pana, że ten mój dzisiejszy matias to prawdziwy holenderski „prawiczek” - odpisał europoseł PiS z kolei na utyskiwania korespondenta "Wiadomości" z Berlina, że w Polsce brakuje prawdziwych matiasów.

Przypomnijmy, że Joachim Brudziński z żoną Arlettą ma troje dzieci - córki Kalinę i Jagnę oraz syna Ignacego.

