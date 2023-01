Jolanta Fajkowska zostanie babcią? Niesamowite, jak teraz wygląda legenda TVP [Dużo zdjęć]

Jolanta Fajkowska - kariera w TVP

Jolanta Fajkowska jednoznacznie kojarzona jest z TVP. Zaczynała w "Teleexpressie", później zajmowała się głównie kulturą i rozrywką, choć nie obce są jej także ważne tematy społeczne. Prze 5 lat dziennikarka prowadziła ważny program Pożyteczni.pl. Był to magazyn promujący działalność organizacji pożytku publicznego i różne formy aktywności obywatelskiej. Na Polsacie z kolei Jolanta Fajkowska była gospodynią programu "Fajka pokoju", gdzie rozmawiała z kobietami o bardzo zróżnicowanych poglądach. Niewiele osób wie, że urodzona w Kętrzynie była gwiazda TVP była także Ambasadorką Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a także rzeczniczką prasową Europejskiej Unii Kobiet - Sekcja Polska. W 2016 roku Jolanta Fajkowska zniknęła z TVP. Trafiła do Polskiego Radia, z którego odeszła cztery lata później.

Jolanta Fajkowska podczas wywiadu z córką Marią Niklińską: Dzieci przy stole są najfajniejsze

Dziś legenda TVP żyje z dala od fleszy, ale od czasu do czasu udziela wywiadów. Często w parze z córką - aktorką Marią Niklińską. W ostatniej rozmowie z Onetem Jolanta Fajkowska wyglądała zjawiskowo, mimo że nieco zmieniła się od czasów, gdy była gwiazdą telewizji. Podczas wywiadu 59-letnia dziennikarka wyznała, że jest gotowa do tego, by zostać babcią! - Nieodgadnione są wyroki boskie. Oczywiście, że jest takie marzenie, ale wpływu na to nie mam wielkiego. Aż nawet nie wiem, co powiedzieć, ale pewnie, że tak - dzieci przy stole są najfajniejsze. Święta są o ileż piękniejsze, gdy siedzą różne pokolenia od najmłodszych do najstarszych. Jak są dzieci, to jest wesoło - stwierdziła wymownie Jolanta Fajkowska. Ciekawe, czy Maria Niklińska spełni marzenie mamy.

