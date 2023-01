Jolanta Kwaśniewska pokonana! W końcu ktoś ubrał się lepiej

Franek Broda przyznaje, że jest osobą homoseksualą biromantyczną. Wyjaśnił, co to znaczy

Tak wyglądała teściowa Kaczyńskiego. Co za podobieństwo do Marty Kaczyńskiej! [Zdjęcia]

Jolanta Kwaśniewska pojechała do Davos, gdzie spotkała się z pierwszą damą Ukrainy Ołeną Zełenską. Obie panie wyglądały olśniewająco, ale poprosiliśmy eksperta, by ocenił, która z nich wypadła lepiej. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego wybrała szalik, gruby kożuch, rękawiczki, długie kozaki. - Taki styl oczywiście pochwale jak najbardziej ale na wyjście do kina czy na kawę z przyjaciółką. Kwaśniewska stać na o wiele więcej udowodniła to przez wszystkie lata swojej prezencji medialnej – powiedział nam Daniel Jacob Dali. Ołena Zełenska z kolei postawiła na białą bluzkę z obszernymi rękawami, czarne spodnie z kantem i płaszcz. - Jak widać, nie trzeba za dużo żeby wyszło dobrze – ocenił stylista.

Modowy pojedynek: Kwaśniewska vs. Zełenska

Jolanta Kwaśniewska słynie ze swoich stylizacji, w których zawsze wygląda wspaniale. Trudno znaleźć kogoś, kto może ją przebić, jeśli chodzi o dobry gust i elegancję. - Od lat zachwalam klasę i styl Jolanty Kwaśniewskiej. Zawsze tak będzie, bo ta kobieta po prostu ma w sobie tę iskrę wrodzonego wyczucia stylu – stwierdził Daniel Jacob Dali w rozmowie z nami. Czy i tym razem nie miała sobie równych? - Tym razem muszę szczerze przyznać, że Olena Zelenska postarała się bardziej i jej ubranie w Davos było spektakularne – ocenił. Jak widać, w końcu komuś udało się „pokonać” byłą pierwszą damę RP w modowym pojedynku, choć wybór był niezwykle trudny!

Sonda Lubisz Jolantę Kwaśniewską? Tak Nie Trudno powiedzieć

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy nie wymagasz od siebie zbyt wiele?

Posłuchaj, jak wyznaczać sobie cele, aby być SZCZĘŚLIWYM!