Kabaret przyciął Andrzejowi Dudzie! Prezydent się wścieknie?

Kabarety czerpią z każdego aspektu życia, a polityka często dostarcza im wielu pomysłów do żartów. Chyba każdy pamięta słynny skecz Wigilia 2022 w wykonaniu Neo-Nówki, który był szeroko komentowany także przez polityków. Scenka przedstawiała spotkanie trzech pokoleń przy wigilijnym stole. Trójka zaczyna rozmawiać o polityce, przy czym każdy ma inne poglądy.

Słynny występ został pokazany na antenie Polsatu. Także i w tym roku nie zabrakło politycznych akcentów podczas odcinka "Kabaretu na żywo" z soboty 7 września. Wyemitowano retransmisję skeczu Kabaretu Skeczów Męczących, którzy postanowili wykorzystać w swoim żarcie Andrzeja Duda.

- Jakby to powiedział nasz prezydent "It's a... program about polish people" - powiedział jeden z aktorów na scenie.

- Andrzej w życiu by tyle nie powiedział po angielsku, może w miesiąc, na pewno nie na raz - odpowiedział mu inny.

Scenka nawiązuje do sposobu, w jaki prezydent wypowiadał się po angielsku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2020 roku. Wówczas wiele osób zwracało uwagę, że polityk nie wysłowił się płynnie, wielokrotnie zaczynał zdanie i miał widoczny problem z doborem odpowiednich słów. Wiele osób nadal pamięta nieszczęsny fragment wypowiedzi Andrzeja Dudy i do dziś naśmiewają się z jego znajomości języka angielskiego. Czy skecz nawiązujący do tej sytuacji zdenerwuje prezydenta? Jak na razie głowa państwa milczy na ten temat.

