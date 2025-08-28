Kaczyńska pokazała zdjęcie. Internauci pytają: „A gdzie taki ładny busz rośnie?”

Klimatyczne drzwi w kwiatach

Na zdjęciu widzimy masywne, drewniane drzwi, które wyglądają jak z pocztówki z południa Europy. Otacza je gąszcz zielonych pnączy, a całość zdobią dziesiątki drobnych, błękitnych kwiatów. Tworzą one naturalną, bajkową wręcz ramę, która nadaje fotografii wyjątkowy, niemal romantyczny klimat. To ujęcie mogłoby znaleźć się w albumie podróżniczym albo w modnym przewodniku po najpiękniejszych uliczkach świata. Takie kadry Marta Kaczyńska publikuje coraz częściej, pokazując swoim obserwatorom prywatniejszą stronę życia z dala od politycznych sporów i medialnych nagłówków.

Reakcja fanów

Pod zdjęciem szybko pojawiła się lawina polubień i komentarzy. Internauci zachwycali się klimatem fotografii. Jeden z użytkowników napisał wprost: „A gdzie taki ładny busz rośnie”.

Moda na „instagramowe kadry”

Internauci zauważyli też, że fotografia Marty Kaczyńskiej przypomina ujęcia znane z popularnych profili podróżniczych na Instagramie, gdzie pokazuje się drzwi, okna i fasady porośnięte roślinnością. Takie kadry mają swój własny trend, symbolizują spokój, piękno codzienności i ucieczkę od miejskiego zgiełku. Zdjęcia tego typu przenoszą odbiorców w świat słońca, wakacyjnych miasteczek i leniwego popołudnia, w którym czas płynie wolniej.

Kaczyńska w sieci

To nie pierwszy raz, gdy publikacje Marty Kaczyńskiej wzbudzają tak duże emocje. Jej aktywność w sieci przyciąga tysiące obserwatorów, którzy chętnie reagują na kolejne posty – szczególnie te związane z podróżami, przyrodą czy klimatycznymi miejscami. Każde takie zdjęcie pokazuje inną twarz córki Lecha Kaczyńskiego, prywatną, bardziej refleksyjną i otwartą na piękno natury. Fani podkreślają, że właśnie ta autentyczność sprawia, iż jej publikacje cieszą się tak dużym zainteresowaniem.

Poniżej fotografia i galeria zdjęć Kaczyńskiej.

