Kaczyńska pokazała zdjęcie. Internauci pytają: „A gdzie taki ładny busz rośnie?”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-08-28 14:11

Marta Kaczyńska zachwyciła fanów nastrojowym kadrem. Na zdjęciu drewniane drzwi niemal giną w gąszczu zieleni i niebieskich kwiatów. Internauci nie kryją zachwytu, a jeden z komentarzy zrobił furorę: „A gdzie taki ładny busz rośnie?”.

Marta Kaczyńska

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Marta Kaczyńska

Klimatyczne drzwi w kwiatach

Na zdjęciu widzimy masywne, drewniane drzwi, które wyglądają jak z pocztówki z południa Europy. Otacza je gąszcz zielonych pnączy, a całość zdobią dziesiątki drobnych, błękitnych kwiatów. Tworzą one naturalną, bajkową wręcz ramę, która nadaje fotografii wyjątkowy, niemal romantyczny klimat. To ujęcie mogłoby znaleźć się w albumie podróżniczym albo w modnym przewodniku po najpiękniejszych uliczkach świata. Takie kadry Marta Kaczyńska publikuje coraz częściej, pokazując swoim obserwatorom prywatniejszą stronę życia z dala od politycznych sporów i medialnych nagłówków.

Reakcja fanów

Pod zdjęciem szybko pojawiła się lawina polubień i komentarzy. Internauci zachwycali się klimatem fotografii. Jeden z użytkowników napisał wprost: „A gdzie taki ładny busz rośnie”. 

Góra mięsa dla prezydenta! Pół miliona zł na kuchnię Karola Nawrockiego

Moda na „instagramowe kadry”

Internauci zauważyli też, że fotografia Marty Kaczyńskiej przypomina ujęcia znane z popularnych profili podróżniczych na Instagramie, gdzie pokazuje się drzwi, okna i fasady porośnięte roślinnością. Takie kadry mają swój własny trend, symbolizują spokój, piękno codzienności i ucieczkę od miejskiego zgiełku. Zdjęcia tego typu przenoszą odbiorców w świat słońca, wakacyjnych miasteczek i leniwego popołudnia, w którym czas płynie wolniej.

Kaczyńska w sieci

To nie pierwszy raz, gdy publikacje Marty Kaczyńskiej wzbudzają tak duże emocje. Jej aktywność w sieci przyciąga tysiące obserwatorów, którzy chętnie reagują na kolejne posty – szczególnie te związane z podróżami, przyrodą czy klimatycznymi miejscami. Każde takie zdjęcie pokazuje inną twarz córki Lecha Kaczyńskiego, prywatną, bardziej refleksyjną i otwartą na piękno natury. Fani podkreślają, że właśnie ta autentyczność sprawia, iż jej publikacje cieszą się tak dużym zainteresowaniem.

Poniżej fotografia i galeria zdjęć Kaczyńskiej.

Marta Kaczyńska nad Bałykiem niczym grecka bogini!
20 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Kazimierz Krupa | 2025 08 28
Sonda
Czy Marta Kaczyńska powinna wejść do polityki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA KACZYŃSKA