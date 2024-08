Kamery uchwyciły, jak premier wita ministrów. Aż tu nagle stoi Barbara Nowacka w takich butach!

W otoczeniu Donalda Tuska jest kilka kobiet ministrów. Ministrami są: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Agnieszka Buczyńska, Katarzyna Kotula, Marzena Okład-Drewnowicz, Paulina Hennig-Kloska, Izabela Leszczyna, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Hanna Wróblewska i Barbara Nowacka. To właśnie ta ostatnia zwróciła naszą uwagę, gdy zobaczyliśmy nagranie z KPRM. Właśnie we wtorek 13 sierpnia Donald Tusk zwołał posiedzenie rządu.

Zostało ono zwołane na godzinę 11. Jakie tematy zostały zaplanowane na posiedzenie? M.in. rozliczanie przez przedsiębiorców podatku dochodowego przy użyciu tzw. metody kasowej (przychód powstaje w dacie uregulowania należności), choroby rzadkie, zmiana regulaminu pracy rządu.

Barbara Nowacka z modnych butach! Kolor taki, że wow!

W mediach społecznościowych Donalda Tuska pojawiło się nagranie, na którym premier wita swoich ministrów. Kolejno podchodzi o panów i pań, by uścisnąć każdemu dłoń. Tak też było i tym razem. Jednak, gdy premier podszedł do Barbary Nowackiej odpowiedzianej za polską edukację, aż wyostrzyliśmy wzrok! Ubrana w czarną sukienkę Nowacka dobrała do niej buty w szałowym kolorze: głębokiego, mocnego turkusu! Czółenka na grubszym obcasie to prawdziwy hit tego lat. Trzeba przyznać, że ministra wie, co jest modne.

