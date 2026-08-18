Karol Karski przyciął brwi i ruszył nad wodę. Tak odpoczywa postrach buntowników z PiS!

Rozliczanie politycznych buntowników, egzekwowanie partyjnej lojalności i skrupulatne prześwietlanie polityków, którzy zdecydowali się dołączyć do stowarzyszenia oraz klubu Rozwój Plus – tak w ostatnich miesiącach wygląda codzienność Karola Karskiego. Rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości ma za sobą wyjątkowo intensywny i wymagający okres. Żmudna kontrola struktury ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego potrafi solidnie wyczerpać, dlatego 60-letni polityk uznał, że nadszedł czas na chwile oddechu i zregenerowanie sił.

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Przed wyjazdem z Warszawy polityk postanowił zadbać o wizerunek i odwiedził salon fryzjerski. Mimo sporej dozy samokrytyki nie omieszkał podsumować wizyty w swoim stylu. — Wiele się nie dało ze mną zrobić, ale coś tam pani fryzjerka podziałała. Zapłaciłem 90 zł — śmieje się Karol Karski.

Z odświeżoną fryzurą i bez zbędnych protokołów polityk udał się na zasłużony wypoczynek do malowniczego Serocka – popularnego miejsca rekreacyjnego położonego u urokliwego zbiegu Bugu i Narwi. Aby całkowicie odciąć się od bieżącej polityki i partyjnych tarć, Karski postawił na aktywność fizyczną i wskoczył na rower wodny.

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Zdjęcia i relacja z wyjazdu pokazują, że rzecznik dyscyplinarny PiS potrafi zachować zdrowy dystans do siebie, odłożyć na bok oficjalny garnitur i po prostu cieszyć się chwilą wolnego czasu na łonie natury.

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