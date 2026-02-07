Karol Nawrocki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Tak się ubrał na spotkanie ze sportowcami. Rzadko widzimy go w takiej odsłonie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-07 13:05

Prezydent Karol Nawrocki udał się do Włoch, aby uczestniczyć w otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich i wspierać polskich sportowców. Jego obecność wzbudziła zainteresowanie, szczególnie ze względu na nietypowy element garderoby, który zaprezentował podczas spotkania z olimpijczykami.

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech, wspierając polskich sportowców.
  • Spotkał się z polskimi olimpijczykami w wiosce olimpijskiej, w tym z Natalią Maliszewską, z którą zrobił sobie selfie.
  • Uwagę przykuła koszulka prezydenta z napisem "NOWROCKY".

W piątek 6 lutego Karol Nawrocki aktywnie uczestniczył w wydarzeniach związanych z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi. Początkowo obserwował rywalizację drużynową w łyżwiarstwie figurowym, a wieczorem pojawił się na San Siro, gdzie odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Prezydent wyraził swoje wsparcie dla polskich sportowców na platformie X.

- Zaczynamy Igrzyska Olimpijskie! Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami! - napisał.

Podczas parady reprezentantów Polski, Nawrocki oklaskiwał ich na stojąco.

Spotkanie z Olimpijczykami

W wiosce olimpijskiej prezydent Karol Nawrocki spotkał się z polskimi olimpijczykami. Natalia Maliszewska, jedna z nadziei medalowych Polski, opublikowała na Instagramie trzy zdjęcia z prezydentem, w tym selfie. W swoim poście Maliszewska wyraziła radość z możliwości spotkania i zrobienia zdjęcia z prezydentem.

- Ślubowanie w obecności Prezydenta Karola Nawrockiego w wiosce olimpijskiej. I nawet udało mi się namówić na selfie - napisała zawodniczka short tracku.

Szczególną uwagę podczas spotkania z olimpijczykami przykuła stylizacja prezydenta Nawrockiego. Miał on na sobie koszulkę z biało-czerwonym napisem "NOWROCKY". Jest to nazwa marki, która powstała w 2025 roku, w okresie, gdy polityk ubiegał się o fotel prezydencki, i miała na celu jego promocję.  Od kiedy Karol Nawrocki objął urząd prezydenta, rzadko możemy oglądać go w tak casualowym wydaniu.

