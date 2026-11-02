Karolina Korwin-Piotrowska dostaje groźby! Ludzie mylą ją z Anną Korwin-Piotrowską z TK. Czy panie są spokrewnione?

Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego kilka dni temu przeszło w najostrzejszą fazę. Przed budynkiem TK zebrali się manifestanci, którzy chcieli wyrazić swoje wsparcie dla sędziego Bogdana Święczkowskiego. Wszystko po tym jak w piątek (30.10) na stronie Trybunału Konstytucyjnego ogłoszono zawieszenie prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Podano też, że pracami Trybunału Konstytucyjnego kieruje sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Bogdan Święczkowski uznał te działania za bezprawne i stawił się przed TK, usiłując wejść na teren Trybunału.

Sprawa wzbudziła masę emocji wśród społeczeństwa, do tego stopnia, że... uruchomili się hejterzy, którzy chcąc wyrazić swoje oburzenie zaczęli wysyłać wiadomości do Korwin-Piotrowskiej. Adresowali je do dziennikarki Karoliny Korwin-Piotrowskiej! Dziennikarka sama o wszystkim opowiedziała za pośrednictwem Instagrama. Umieściła wpis, w którym przyznała, że dostaje groźby za to, że miała "przejąć TK".

Drodzy obywatele. Rozumiem emocje, ale może warto zanim się kogoś zacznie wyzywać, życzyć śmierci o grozić, sprawdzić, czy to aby ta osoba, o którą chodzi. Grożenie śmiercią, pobiciem, ujawnieniem adresy i "dojechamniem" jest złe, haniebne, bez względu na poglądy polityczne, nie jest też oobjawem siły a jedynie chamstwa, słabości i braku elementarnego wychowania oraz czytania ze zeozumieniem w tym wypadku... Idiokracja dzieje się na naszych oczach.

Czy Karolina Korwin-Piotrowska i Anna Korwin-Piotrowska są rodziną?

Karolina Korwin-Piotrowska to znana dziennikarka, a sędzia TK nazywa się Anna Korwin-Piotrowska. Czy kobiety coś łączy oprócz nazwiska, czy są spokrewnione? Nie, zbieżność nazwisk jest w tym przypadkowa, nie są one siostrami, ani kuzynkami.

Kim jest sędzia Anna Korwin-Piotrowska?

Anna Korwin-Piotrowska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 1997 roku pracowała jako asesor sądowy. W styczniu 1999 roku z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odebrała sędziowską nominację i rozpoczęła orzekanie w sądzie rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu. W 2003 roku została prezesem tego sądu.

W 2005 roku została delegowana do Sądu Okręgowego w Opolu, a powołanie do tego sądu otrzymała rok później. Orzekała w wydziale gospodarczym, jej specjalizacją w tym sądzie były sprawy gospodarcze oraz mediacja. Była wówczas także autorką licznych zagadnień prawnych przedstawianych Sądowi Najwyższemu do podjęcia uchwał.

Od 2012 roku pełniła funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Opolu. Została z niej odwołana faksem, który do sądowego sekretariatu wpłynął w piątek 15 grudnia 2017 roku o godzinie 17:18. Sędzia nie przyjęła odwołania do wiadomości, powołując się na brak oryginału pisma, a 18 i 19 grudnia nadal przyjmowała interesantów.

Po odwołaniu z funkcji wiceprezesa złożyła pozew do sądu pracy, ale po 4 latach batalii w różnych instancjach przegrała. Dlatego skierowała skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (skarga nr 38993/22 Korwin-Piotrowska przeciwko Polsce). Zarzut dotyczył naruszenia art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez brak drogi sądowej pozwalającej zakwestionować odwołanie z funkcji. Sprawa zakończyła się zawarciem ugody.

W październiku 2024 roku minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał Korwin-Piotrowską na prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, ale na Zgromadzeniu Sędziów Sądu Okręgowego w Opolu uzyskała drugi wynik. Sędzia Korwin-Piotrowska czynnie angażuje się w działalność Stowarzyszenia Sędziów Themis, a od 2024 roku jest przewodniczącą jego zarządu głównego.

Anna Korwin-Piotrowska 13 marca 2026 roku została wybrana przez Sejm sędzią TK – uzyskała 236 głosów za, 185 przeciw i 4 wstrzymujące się przy 35 nieobecnych.