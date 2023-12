Kasia Tusk oryginalnie skomentowała wielki powrót taty. Świąteczna klasyka!

Tusk nowym premierem Polski

Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydaturę Tuska na premiera zgłosiła w poniedziałek po południu grupa posłów. Wcześniej w poniedziałek posłowie w głosowaniu nie udzielili wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, że Donald Tusk w latach 2007–2014 był prezesem Rady Ministrów stojącym na czele swojego pierwszego i drugiego gabinetu. Innymi słowy, po dziewięciu latach przerwy, to Tusk ponownie stanie więc na czele polskiego rządu.

Zobacz: Nie do wiary, jak polityka zmieniła Donalda Tuska. Inny człowiek! Wszystko widać na jego twarzy i głowie!

Reakcja córki

W swoim pierwszym po głosowaniu wystąpieniu Donald Tusk zwrócił się do swojej rodziny - żony, dzieci i mamy. Przeprosił za to, że przez niego "polityka znowu wtargnęła do ich życia". To najwyraźniej nie jest jednak aż tak wielką szkodą dla córki Katarzyny. Tuż po wyborze nowego premiera na jej InstaStories pojawiło się wideo. Córka nowego premiera Polski opublikowała fragment kultowego świątecznego filmu "To właśnie miłość", na którym widać tańczącego w rytm piosenki "Jump" zespołu The Pointer Sisters Hugh Granta, który wciela się w premiera Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj: Tu zamieszka nowy premier. Tusk wraca na Parkową. MAMY ZDJĘCIA!

Tusk oznaczyła w relacji profil ojca i dodała czerwone serduszko, nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do tego, że cieszy się z sukcesu swojego rodziciela!

Sonda Czy Donald Tusk będzie dobrym premierem Polski? Tak Nie