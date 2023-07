Kasia Tusk pochwaliła letnią stylizacją. Nie zgadniecie, ile dała za sandałki

Kasia Tusk co jakiś czas pokazuje w mediach społecznościowych pomysły na różnorakie stylizacje, zależnie od okazji czy pogody. Przy okazji stara się przekonać internautów, by w swojej szafie mieli mniej rzeczy, ale za to dobrej jakości, by przetrwały jak najdłużej. Jest także zwolenniczką zasady „mniej znaczy więcej”, a jej stroje są zazwyczaj skromne i klasyczne, dzięki czemu zdobyła serca wielu fanek.

Tym razem córka Donalda Tuska postanowiła pokazać zestaw na lato. Zdecydowała się na luźną niebiesko-białą koszulę z przyszłej kolekcji swojego sklepu MLE Collection, luźne białe szorty ze starej kolekcji Zary i proste dodatki: torbę-koszyk i beżowe sandałki na płaskim obcasie.

- Podpatrzyłam gdzieś na Instagramie to dzisiejsze połączenie. Niebieska koszula z kontrastującym kołnierzykiem i białe szorty to zestaw, który wydawał mi się „i trochę na plażę i trochę na upalny dzień w mieście”, a jak wiadomo w Sopocie jedno i drugie często idzie w parze. Podobno właśnie tak nosimy w tym sezonie koszule – zapięte na dwa guziki (albo w wersji dla odważnych tylko na jeden) i coraz rzadziej wkładamy do środka i bluzujemy – napisała na swoim blogu.

Warto zwrócić uwagę na jej buty. Za wiązane, skórzane sandałki Gianvito Rossi, które kosztują 650 euro, czyli w przeliczeniu około 2 887 zł! To wyjątkowo luksusowe obuwie, na które nie każdy może sobie pozwolić.

Sonda Kasia Tusk zadała szyku? Tak, wyglądała genialnie Nie, wyglądała zwyczajnie