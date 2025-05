Kasia Tusk pochwaliła niezwykłym talentem córeczki. Ale zdolniacha!

Kasia Tusk jest znana przede wszystkim ze swoich stylizacji i przemyśleń na temat tego, jak zmienia się moda. To jednak nie wszystko, co serwuje swoim fanom. Poza treściami związanymi z najnowszymi i ponadczasowymi trendami dzieli się także radami lifestyle'owymi. Ma też comiesięczny cykl na swoim blogu Make Life Easier, zatytułowany Last Month, w którym pokazuje najważniejsze momenty ze swojego życia w danym miesiącu.

W podsumowania kwietnia pokazała między innymi zdjęcia ze swojej wyprawy do Francji, kwitnące drzewa, swojego psa czy wielkanocne ozdoby. Wśród licznych fotografii znalazły się także zdjęcia jednej z jej córeczek. Dziewczynka siedziała w stroju baletnicy przy fortepianie.

- Co w ostatnich tygodniach szczerze mnie ucieszyło? Pierwsze spontaniczne granie w zgodzie z nutami - napisała Kasia Tusk. - Cóż to za niesamowite uczucie, gdy Twoje dzieci są w czymś lepsze od Ciebie i to one tłumaczą Tobie półnuty - dodała.

Wygląda na to, że jej pociecha ma muzyczny talent! To prawdziwa zdolniacha, skoro w tak młodym wieku umie czytać nuty i z przyjemnością gra na tak trudnym instrumencie, jakim jest fortepian. Kto wie, być może zdecyduje się zająć się muzyką na poważnie, kiedy dorośnie?

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Kasia Tusk:

