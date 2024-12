Kasia Tusk pokazała sukienkę na sylwestra. To klasyka!

Kasia Tusk jest znaną blogerką. Wiele lat temu założyła blog "Make Life Easier", który gromadzi wierne fanki Kasi. To na blogu celebrytka dzieli się swoimi pomysłami na to, jak złapać balans w życiu, rozwijać się, spędzać czas z rodziną. Nie brakuje tam też pomysłów kulinarnych, a przede wszystkim tych dotyczących mody. Kasia Tusk chętnie dzieli się ze swoimi miłośniczkami pomysłami na codzienne stylizacje, jak i podpowiada, co założyć na wielkie wyjścia i święta, by czuć się wygodnie, komfortowo, ale i elegancko!

Właśnie przyszykowała już strój na sylwestrową noc. To piękna sukienka, tzw. mała czarna, ale z białym kołnierzem! Kasia wie, że klasyka zawsze się obroni i pasuje czy to na wielki bal czy też na domówkę. Blogerka ujawniła, że sukienkę kupiła w czasie black fridey i zastanawiała się nad tym, by ją zwrócić do sklepu, ale... czas na to przeminął! Dlatego też Kasia zostawiał sukienkę.

Fanki są zachwycone:

- ale ta sukienka jest cudowna, więc podjęłaś dobrą decyzję!

- Piękna sukienka, więc nie trzeba zwracać 😂

- Ślicznie na Tobie leży, na Sylwestra (i nie tylko) jest idealna, więc chyba na dobre wyszło, że nie można zwracać ❤️

- Śliczna, bardzo dziewczęca i elegancka zarazem! Udanego skoku do nowego roku!🥳

Nie brakło też komentarzy osób, które krytykowały... skład materiałów, z których została wykonana. Obserwatorki Kasi Tusk na Instagramie zarzuciły, że sukienka jest z poliestru, dlatego nie jest warta ani złotówki!

Sukienka bardzo ładna choć myślę, że nie jest warta ani złotówki ze względu na skład.

- ach te rozważne zakupy i w zgodzie ze środowiskiem... 🙃

- Nawet po przecenie nie jest warta swojej ceny,

- na temat środowiska najwięcej mają do powiedzenia Ci którzy siedzą w największej konsumpcji np celebryci influencerzy