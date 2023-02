ROBIŁY CUDA NA LODZIE

Kasia Tusk uczy córeczkę jazdy na łyżwach. Tusk może być dumny z wnusi [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

jot 5:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kasia Tusk to mama na medal! Nie dość, że łączy pracę zawodową z życiem rodzinnym, to wie, jakie atrakcje zapewnić dzieciom, tak, by miały nie tylko frajdę, ale i pożytecznie spędzony czas. Córka Donalda Tuska zabrała swoją rodzinę na spacer, lody, ale i na łyżwy! Tuskówna postanowiła nauczyć starszą córeczkę jazdy na lodzie.