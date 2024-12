Kasia Tusk ujawnia sekret! Wszyscy będą zaskoczeni

Sweter idealny na chłodne dni

Na opublikowanym przez Kasię Tusk stories widzimy efektowny, miękki sweter z dużymi kokardami wiązanymi z przodu. Blogerka i założycielka marki MLE Collection nie ukrywa dumy z najnowszego projektu: „Tak szczerze? To chyba najpiękniejszy sweter, jaki udało mi się stworzyć” – napisała Kasia Tusk.

To, co wyróżnia ten model, to romantyczny styl połączony z nowoczesnym krojem. Jak przyznaje sama autorka, teraz pozostaje tylko dobrze zaplanować produkcję, aby sweter trafił do sprzedaży na czas.

Przesłanie z sercem: „Do small things with great love”

Na drugim stories Kasia Tusk podzieliła się inspirującym cytatem: „Do small things with great love” („Rób małe rzeczy z wielką miłością”).

To przypomnienie, że piękno tkwi w szczegółach, a za sukcesem każdego projektu stoi pasja i zaangażowanie. Jej podejście do mody od lat zjednuje jej wierne grono fanek, które cenią minimalizm i klasykę w nowoczesnym wydaniu.

MLE Collection – mała marka, wielki sukces

Marka MLE Collection, założona przez Kasię Tusk, słynie z minimalistycznych, ale dopracowanych projektów. Każdy detal jest starannie przemyślany, a jakość wykonania zawsze stoi na najwyższym poziomie. Sweter z najnowszej kolekcji to kolejny dowód na to, że Kasia nieustannie rozwija swoją modową pasję.

Czy ten projekt okaże się bestsellerem sezonu? Jeśli reakcje fanek są jakąkolwiek wskazówką, to ten sweter już teraz ma szansę stać się hitem!

