Kasia Tusk wyciągnęła z szafy futro i paraduje po mieście. Fanki jednomyślnie ją podsumowały

Kasia Tusk jest znana ze swojego niepowtarzalnego stylu. Od lat w końcu zajmuje się modą i cały czas bacznie śledzi najnowsze trendy. Co jakiś czas w mediach społecznościowych prezentuje swoim fanom stylizacje nawiązujące do ważnych wydarzeń czy pory roku. Tym razem zaprezentowała się w futrze. Jak internauci ocenili ten wybór?

Kasia Tusk w futrze

Na instagramowym profilu Kasi Tusk pojawiło się kilka zdjęć w stroju na spacery w chłodne dni. Widzimy na nich blogerkę ubraną w krótkie, jasne futerka i czarne spodnie, która przechadza się po pustej plaży.

- Sztuczne i z drugiej ręki. Dziś już tylko takie futra chcę nosić. Prawdziwe nosi u nas tylko Portos - napisała.

Jak się okazało, pomysł noszenia sztucznego futra bardzo przypadł do gustu fankom blogerki, które nie tylko chwaliły jej ubrania, ale też postawę. "Dokładnie, prawdziwe należą do zwierząt, a sztuczne świetnie spełniają wszystkie zimowe wymagania. Super, że się Pani wypowiada na ten temat!"; "No Kochana, na tej plaży w futrze jak dama. Perełki w uszy do całości i niemal jak w Mediolanie"; "To sztuczne futro to prawdziwa definicja piękna, które wynika ze współczującego, dobrego serca" - czytamy.

Jak widać zwolenniczek sztucznego futra nie brakuje! Dzięki niemu będzie nie tylko ciepło, ale przede wszystkim stylowo i elegancko. Świetnie się sprawdzi jako odzienie na rodzinne uroczystości czy pasterkę.

