Kasia Tusk zmaga się z bolesną chorobą, Mało kto ma pojęcie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-21 5:00

Kasia Tusk, córka byłego premiera Donalda Tuska, przez lata utrzymywała dystans wobec mediów, mimo że jej pozycja społeczna często stawiała ją w centrum uwagi. Jej droga od medialnej niechęci do aktywnego dzielenia się osobistymi doświadczeniami, w tym walką z endometriozą, jest świadectwem ewolucji jej podejścia do publicznego życia. Poniżej przyglądamy się jej drodze i ostatnim wyznaniom.

Kasia Tusk

i

  • Kasia Tusk, znana z bloga "Make Life Easier" i udziału w "Tańcu z gwiazdami", otworzyła się na temat swojej walki z endometriozą, przewlekłą chorobą ginekologiczną.
  • Na Instagramie odniosła się do braku zrozumienia i bagatelizowania objawów endometriozy, z jakimi się spotkała, cytując komentarze typu "Masz po prostu niski próg bólu" i wyrażając wątpliwość, czy warto było dzielić się tak osobistymi doświadczeniami.
  • Tusk podkreśliła, że mimo braku zmian w mentalności społecznej, nastąpił postęp w diagnostyce i leczeniu endometriozy, wyrażając wdzięczność lekarce, która w przeszłości szybko ją zdiagnozowała.
  • Endometrioza to choroba, w której komórki endometrium występują poza jamą macicy, powodując ból, torbiele i problemy z płodnością, a jej diagnostyka wymaga ostrożności ze względu na podobieństwo objawów do innych schorzeń.

Początkowo Kasia Tusk, mimo zainteresowania ze strony mediów lifestylowych, konsekwentnie odmawiała wywiadów i sesji zdjęciowych. Ta postawa sprawiła, że jej udział w programie "Taniec z gwiazdami" w 2007 roku był sporym zaskoczeniem. Po zakończeniu tanecznego show, zamiast kontynuować karierę w show-biznesie, Tusk wraz z koleżankami założyła i rozwijała blog "Make Life Easier". Był to projekt, który pozwolił jej na kontrolowane dzielenie się fragmentami prywatnego życia, jednocześnie zachowując dużą dozę intymności.

Wyznanie Kasi Tusk

Mimo rosnącej rozpoznawalności, 37-letnia Kasia Tusk nadal bardzo dba o prywatność swoją i swoich bliskich, a opinia publiczna wciąż niewiele o niej wie. Jakiś czas temu jednak zdecydowała się otworzyć i na swoim profilu na Instagramie ujawniła, jak wygląda jej życie z endometriozą – przewlekłą chorobą ginekologiczną.

Na Instastory Kasia Tusk odniosła się do komentarzy, które usłyszała po wcześniejszym wspomnieniu o swojej chorobie. "Dziś chyba połowa kobiet w Polsce ma endometriozę"; "Masz po prostu niski próg bólu", "Taka twoja uroda" – cytowała, podkreślając brak zrozumienia i protekcjonalne podejście, z jakim się spotkała. Zastanawiała się, czy warto było przekraczać granicę prywatności, aby opisać blizny i inne objawy choroby, licząc na zrozumienie, a nie na drwiny.

- Ale wtedy wolałam odpuścić i nie marnować czasu. Ciężko przez ekran telefonu nauczyć kogoś wrażliwości – napisała.

Dodała również, że choć ludzka mentalność i hejt pozostały takie same, to w kwestii diagnostyki i leczenia endometriozy nastąpiły pozytywne zmiany. Podkreśliła swoje szczęście, że w przeszłości trafiła na lekarkę, której wnikliwość i wiedza pozwoliły na szybką diagnozę problemu.

Czym jest endriometrioza?

Endometrioza to choroba ginekologiczna polegająca na występowaniu komórek endometrium poza jamą macicy, np. w jajnikach, pęcherzu moczowym czy przewodzie pokarmowym. Może powodować torbiele, mięśniaki i ból, a także utrudniać zajście w ciążę. Przyczyny nie są do końca jasne, ale wpływ mogą mieć: menstruacja, zaburzenia cyklu miesiączkowego, obniżona odporność, czynniki genetyczne i hormonalne. Objawy to m.in. problemy z płodnością, migreny, zmiany nastrojów, problemy ze snem, brak miesiączki, torbiele wykrywalne w USG oraz ból w miednicy i bolesne miesiączki. Diagnostyka wymaga ostrożności, ponieważ objawy są podobne do zapalenia jajników, a w razie podejrzenia endometriozy zalecana jest laparoskopia.

KATARZYNA TUSK