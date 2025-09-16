Kasia Tusk bez spodni wskoczyła na konia! Co za nogi, nie można oderwać oczu

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-16 13:15

Kasia Tusk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często publikuje swoje przemyślenia, ale także zdjęcia, W ostatnim poście pokazała kilka fotografii, a na jednej z nich widać, jak jedzie n koniu z gołymi nogami. Trudno oderwać oczy!

Autor: AKPA

Kasia Tusk słynie ze swojego zamiłowania do mody. Często dzieli się z fanami swoimi pomysłami na proste i eleganckie stylizacje, którą sprawdzą się w każdych okolicznościach. Na jej profilach w mediach społecznościowych często porusza także tematykę lifestyle'ową. W ostatnim poście postanowiła opowiedzieć, co robi, by jesień wydawała się najlepszą porą roku. Wymieniła między innymi pracę nad kolejnymi kolekcjami do swojego sklepu odzieżowego MLE, noszenie puszystych swetrów w zestawieniu z jasnymi spodniami, ale nie tylko.

- Skupienie się na byciu delikatną wobec siebie innych zamiast na byciu perfekcyjną. Zwłaszcza, gdy jestem zmęczona i czuję, że nie spełniłam własnych standardów - czytamy. - Szukam swoich bezpiecznych stref. Wełniany uniform, który nie wymaga prasowania. Mrożonki, którym niewiele trzeba, by stały się moim ulubionym "comfort food". Spotkania z ukochanymi ludźmi, przy których niczego nie muszę udawać - dodała.

Kasia Tusk pokazała nogi

Przy okazji córka premiera pokazała kilka ujęć z sesji zdjęciowej prezentującej nowe ubrania w jej sklepie. Wiele z nich zostało wykonane na plaży nad Bałtykiem, a uwagę zwraca szczególnie pierwsza fotografia. Widać na niej Kasię Tusk, która w szarym swetrze i kaloszach siedzi na oklep na białym koniu. Nie założyła spodni, eksponując swoje nogi. Trzeba przyznać, że prezentowała się wspaniale! Taki długich i szczupłych nóg można blogerce pozazdrościć. 

Marta Nawrocka w najmodniejszym kolorze tego sezonu! Warto mieć go w swojej garderobie

Ponadto pokazała się w najmodniejszej jesiennej stylizacji czyli puchatym swetrze w jasnobrązowym kolorze, dobranym do jasnych, luźnych spodni oraz białą, wiązaną w pasie puchową kurtkę. Fani nie kryli swojego zachwytu.

"Genialne zdjęcia, piękna atmosfera jak zawsze"; "Uwielbiam "; "Zawsze tak pięknie"; "Jest Pani przepiękna!"; "Elegancko i pięknie"; "Ta delikatność jest tutaj bardzo wyraźnie, acz subtelnie dostrzegalna"; "Jak zawsze piekna i inspirujaca" - czytamy w komentarzach.

