Kasia Tusk bez spodni wskoczyła na konia! Co za nogi, nie można oderwać oczu

Kasia Tusk słynie ze swojego zamiłowania do mody. Często dzieli się z fanami swoimi pomysłami na proste i eleganckie stylizacje, którą sprawdzą się w każdych okolicznościach. Na jej profilach w mediach społecznościowych często porusza także tematykę lifestyle'ową. W ostatnim poście postanowiła opowiedzieć, co robi, by jesień wydawała się najlepszą porą roku. Wymieniła między innymi pracę nad kolejnymi kolekcjami do swojego sklepu odzieżowego MLE, noszenie puszystych swetrów w zestawieniu z jasnymi spodniami, ale nie tylko.

- Skupienie się na byciu delikatną wobec siebie innych zamiast na byciu perfekcyjną. Zwłaszcza, gdy jestem zmęczona i czuję, że nie spełniłam własnych standardów - czytamy. - Szukam swoich bezpiecznych stref. Wełniany uniform, który nie wymaga prasowania. Mrożonki, którym niewiele trzeba, by stały się moim ulubionym "comfort food". Spotkania z ukochanymi ludźmi, przy których niczego nie muszę udawać - dodała.

Kasia Tusk pokazała nogi

Przy okazji córka premiera pokazała kilka ujęć z sesji zdjęciowej prezentującej nowe ubrania w jej sklepie. Wiele z nich zostało wykonane na plaży nad Bałtykiem, a uwagę zwraca szczególnie pierwsza fotografia. Widać na niej Kasię Tusk, która w szarym swetrze i kaloszach siedzi na oklep na białym koniu. Nie założyła spodni, eksponując swoje nogi. Trzeba przyznać, że prezentowała się wspaniale! Taki długich i szczupłych nóg można blogerce pozazdrościć.

Ponadto pokazała się w najmodniejszej jesiennej stylizacji czyli puchatym swetrze w jasnobrązowym kolorze, dobranym do jasnych, luźnych spodni oraz białą, wiązaną w pasie puchową kurtkę. Fani nie kryli swojego zachwytu.

"Genialne zdjęcia, piękna atmosfera jak zawsze"; "Uwielbiam "; "Zawsze tak pięknie"; "Jest Pani przepiękna!"; "Elegancko i pięknie"; "Ta delikatność jest tutaj bardzo wyraźnie, acz subtelnie dostrzegalna"; "Jak zawsze piekna i inspirujaca" - czytamy w komentarzach.

