Marta Nawrocka w najmodniejszym kolorze tego sezonu! Warto mieć go w swojej garderobie

Miniony weekend upłynął pod znakiem oficjalnych uroczystości, podczas których Marta Nawrocka zaprezentowała się w dwóch zupełnie różnych odsłonach. W sobotę postawiła na energetyczny róż, przyciągając uwagę odważnym kolorem. Jednak to niedzielna stylizacja wywołała szczególne zainteresowanie – kreacja w odcieniu pastelowej żółci doskonale wpisała się w charakter wydarzenia i zachwyciła swoją elegancką formą.

Marta Nawrocka w najmodniejszym kolorze

Choć trudno jednoznacznie stwierdzić, czy była to sukienka, czy może komplet składający się z góry i spódnicy, całość prezentowała się spójnie, stylowo i bardzo szykownie. Ciepłe, kremowe odcienie żółci pomieszanej z białym - fachowo zwane butter yellow (tzw. masełkowy kolor) - należą do najważniejszych trendów tej jesieni. Wybór pastelowego tonu nie był przypadkowy – subtelna, a jednocześnie wyrazista barwa idealnie komponowała się z naturalną scenerią wydarzenia oraz końcówką letniego sezonu. To stylizacja modna, elegancka i doskonale dopasowana do okazji.

– Marta Nawrocka zdecydowała się na ciekawą kreację w pięknym odcieniu maślanej żółci – mówił stylistka Aleksandra Kapka w rozmowie z Wirtualną Polską. – To jeden z najmodniejszych kolorów roku, który świetnie podkreśla urodę. Wybór ten świadczy o coraz większej świadomości stylu, jaką prezentuje pierwsza dama. Na uwagę zasługuje też elegancka fryzura i dyskretna, ale przemyślana biżuteria – dodała ekspertka.

Pastelowa żółć wyraźnie wyróżniała się na tle bogatej w ludowe motywy oprawy Dożynek Prezydenckich. Stylizacja łączyła w sobie nowoczesność i klasykę – była stonowana, a jednocześnie niebanalna.

Marta Nawrocka postawiła na oryginalność

Warto zwrócić uwagę na fason kreacji, który podkreślał elegancję stylizacji. Góra miała kopertowy krój z klasycznym kołnierzykiem i subtelnie zaznaczoną linią ramion. Talię akcentował pasek z prostokątną klamrą, dodając sylwetce lekkości. Długość sięgająca do kolan idealnie wpisywała się w oficjalny charakter uroczystości.

Ciekawym detalem była także dodatkowa warstwa materiału wszyta po bokach spódnicy, która miękko opadała na dolną część kreacji, tworząc efekt delikatnych warstw. Ten subtelny akcent dodawał stylizacji oryginalności, nie zakłócając jej eleganckiej formy. Stylizację uzupełniły klasyczne czarne szpilki z noskiem w szpic – ponadczasowy wybór, który nie odciągał uwagi od kreacji. Włosy upięte w elegancki kok dodawały szyku, a subtelna biżuteria z perłowymi akcentami stanowiła stylową kropkę nad "i".

