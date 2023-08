Katarzyna Kolenda-Zaleska spakowała walizki i wyjechała z Polski!

Katarzyna Kolenda-Zaleska, czyli gwiazda TVN 24, tak jak inni jej koledzy i koleżanki po fachu, ruszyła na wczasy. W końcu mamy wakacje, a przed dziennikarzami politycznymi, takimi jak Kolenda-Zaleska gorąca wyborcza jesień. By zebrać siły i energię na czas kampanii wyborczej, dziennikarka udała się za ocena. Wyjechała do USA, gdzie zwiedza i aktywnie spędza czas. Sama jednak przyznaje, że nie do końca potrafi odpocząć od polityki, dlatego, w Stanach Zjednoczonych uważnie śledzi tamtejszą scenę polityczną i wszystko, co się dzieje. Wystarczy wspomnieć, że na Instagramie na relacji umieściła zdjęcie telewizora, na którym wyświetlane były wiadomość dotyczące byłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

Jednak nie samą polityką Kolenda-Zaleska żyje. Na wczasach ma oczywiście czas na odpoczynek i relaks. Publikuje też zdjęcia z wyjazdu. Widać, że pogoda i humor dopisują dziennikarce. Gwiazda zabrała na wyjazd odpowiednie stroje, postawiła na sportową elegancję, by było wygodnie, ale z klasą. My nie możemy wprost oderwać oczu od jej zdjęć, bo Kolenda-Zaleska mimo że w tym roku skończy 60 lat to ma figurę nastolatki! Dowód? W naszej galerii zdjęć, zobaczycie, jak zgrabna jest gwiazda TVN, w tym jej najnowsze zdjęcia z wyjazdu do USA.

CZYTAJ: Katarzyna Kolenda-Zaleska złożyła córce i zięciowi życzenia. Ludzi aż poraziło! Poszło o jedno słowo