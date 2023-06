Katarzyna Kolenda-Zaleska złożyła córce i zięciowi życzenia. Ludzi aż poraziło! Poszło o jedno słowo

Katarzyna Kolenda-Zaleska w miniony weekend została teściową. Dziennikarka TVN24 pochwaliła się zdjęciem ze ślubu córki Ani, na którym pozuje wraz z mężem Grzegorzem i zięciem Józefem. Do zdjęcia dołączyła też życzenia. Wystarczyło jedno użyte w nich słowo, by rozzłościć internautów! Dlaczego? Kolenda-Zaleska napisała: - Nasza Ania wyszła za mąż. Miłości, szczęścia, wolności i demokracji - no i się zaczęło!. Koledzy i koleżanki Kolendy-Zaleskiej wspólnie z nią cieszyli się szczęściem rodzinnym i ślubem Ani, składając życzenia młodej parze i przesyłając gratulacje. - Szczęścia miłości - napisała Monika Olejnik, a Tomasz Lis dodał: - Gratulacje. Pozdrowienia. Odezwała się też jego była żona, Kinga Rusin: - WOW! Jaka piękna para młoda! I jacy dumni i wzruszeni rodzice! Szczęścia i miłości. Życzenia składali też inni internauci, ale część z nich zwróciła przede wszystkim uwagę na to, że Kolenda-Zaleska życzy córce i zięciowi obok miłości i szczęścia, także demokracji: - Demokracji? Ja wszystko rozumiem, ale naprawde życzysz córce w dniu ślubu " wolności i demokracji"?; Matka nie może wyjść z roli komentatora politycznego. Córka i zięć bardzo ładni, matkę wykadrować; Życzenia demokracji dla nowożeńców? Pani Katarzyno, od lat mówi i pisze Pani co chce. Ja też i nic ani nikt mnie nie ogranicza. Z wiekiem czuję, że wolność ma coraz lepszy smak. Więc nie rozumiem skąd u Pani takie przekonanie o braku demokracji. Proszę przypomnieć sobie lata 70-80...Jestem kobietą świadomą, a Pani? - komentowali.

