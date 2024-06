Kierwiński poszedł tylko po jogurt. Zaskakująca reakcja przechodniów!

Uśmiejesz się do łez, gdy dowiesz się, gdzie pracował Borys Budka! Szok, to mało powiedziane. Przeżyliśmy totalne zaskoczeni!

Kierwiński wszedł do sklepu

Po ataku zamachowca na słowackiego premiera Roberta Ficę (60 l.), nie dziwią nikogo środki ochrony polskich polityków. Z ochrony korzysta także kandydat KO na europosła, do niedawna szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie rozstaje się on z rosłym funkcjonariuszem SOP nawet na chwilę. Kierwiński wstąpił z obstawą także do sklepu po … jogurt. Nasz fotoreporter zauważył, że polityk PO budzi wiele pozytywnych emocji, ponieważ zaczepiali go przechodnie, którzy chcieli mieć zdjęcia z byłym szefem MSWiA.

Marcin Kierwiński niespodziewanie porzucił stanowisko szefa MSWiA i postanowił kandydować do Parlamentu Europejskiego. Jakie wymienia sukcesy z pracy w resorcie? - Przygotowanie rozwiązań, które mają ułatwić powrót do służby doświadczonym oficerom, 20-proc. podwyżka dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, przygotowanie ustawy o obronie cywilnej, odpolitycznienie policji, która już teraz nie jest prywatną agencją ochroniarską pana Kaczyńskiego – powiedział w „Expressie Biedrzyckiej”.

Początek zmian w policji

- Rozpoczęliśmy bardzo głęboki proces zmian, także kadrowych, w polskiej policji, w straży pożarnej, także w straży granicznej. Wszystko w ministerstwie jest już ustawione na właściwe tory, ten pociąg już jedzie i jestem przekonany, że pan minister Tomasz Siemoniak doprowadzi te wszystkie procesy do szczęśliwego końca. To był wielki zaszczyt pracować w tym rządzie, pokazaliśmy, że nie ma świętych krów, że nie ma osób, które są poza odpowiedzialnością prawną. To jest jeden wielki sygnał do wszystkich polityków w kraju – dodał Marcin Kierwiński.