Kim jest Bogdan Rymanowski? Posłał dzieci do szkoły związanej z Opus Dei

Bogdan Rymanowski to znany dziennikarz z bardzo długim stażem pracy w mediach. Na swoim koncie ma pracę w: Radu Kraków gdzie stawiał pierwsze kroki w dziennikarstwie, RMF, współpracę z TVP, telewizji Wisła, TVN, w którym prowadził "Kropkę nad i", Radiu Plus, TV Puls, a także TVN24. Obecnie pojawia się w Polsat News, a także pojawia na antenie radia Zet.
Jest jednym z prowadzących radiowe wywiady w radiu Zet, a także niedzielny program publicystyczny "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News. Prowadzi też własny kanał na YouTube o nazwie "Rymanowski Live". Jest cenionym dziennikarze, który przez lata kariery zawodowej wielokrotnie był nagradzany za swoją pracę. Jest laureatem Wiktora 2007 w kategorii Najwyżej ceniony publicysta, czy laureatem MediaTorów w kategorii AuTORytet. Przez branżowy magazyn Press został doceniony i wyróżniony tytułem Dziennikarza Roku 2008.
Bogdan Rymanowski urodził się w 1967 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako młody człowiek działał w Federacji Młodzieży Walczącej. W jednym z wywiadów, w gazecie "Życie i styl" wspominał: - Byłem nastolatkiem, gdy zacząłem pisać do opozycyjnych gazetek młodzieżowych.
Kim prywatnie jest Bogdan Rymanowski?
Prywatnie jest żonaty z Moniką. Swoją żonę poznał w liceum, ale był tak nieśmiały, że bał się do niej zgadać. - W klasie maturalnej zwróciłem uwagę na filigranową blondynkę. Byłem tak nieśmiały, że nie odważyłem się do niej podejść - wspominał w wyżej wspomnianej rozmowie z czasopismem "Życie i styl". Aby zapoznać śliczną blondynkę posłużył się kolegą. - Poprosiłem jej kolegę, żeby nas umówił. Nie liczyłem, że się zgodzi, ale przyszła na spotkanie. Dokładnie 5 października 1985 roku. Mam wrażenie, że stał się wtedy cud - zdradził.
Rymanowski i pani Monika ślub wzięli w 1992 roku. W "Gali" opowiadał: - Uczucie nie znosi nudy. Trzeba się na nowo wzajemnie zaskakiwać. Prawdziwa miłość to długi dystans. Nie wolno pozwolić, żeby rutyna i przyzwyczajenie przysłoniły wzajemne oczarowanie. Nasze przytrafiło się 5 października 1985 roku i trwa do dzisiaj. Zdobywanie Moniki nadal sprawia mi przyjemność. Jestem o nią zazdrosny i chyba bym oszalał, gdybym nie widział w jej oczach tego błysku. Jeżeli coś zagraża naszej miłości, to tylko mój pracoholizm. Zdarza mi się "odjechać", myśląc o pracy. Ale lekarstwem na tę chorobę jest moja rodzina. Muszę je tylko częściej zażywać.
Bogdan Rymanowski posłał dzieci do szkoły związanej z Opus Dei
Bogdan Rymanowski i jego żona mają troje dzieci: Aleksandrę, Julię i Karola. Cała trójka jest już dorosła. Jednak, gdy dzieci były małe, to rodzice bardzo dbali i ich edukację i wychowanie, dlatego Rymanowski posłał dzieci do szkoły Sternika, związanej z instytucją Opus Dei.
Zapytany kiedyś w Gościu Niedzielnym o Opus Dei Rymanowski odparł:
- Niestety, dementuję: nie mógłbym być w Opus Dei, bo w życiu i Kościele jestem samotnym wilkiem. Nie mógłbym być przyspawany do jakiejś grupy, która wymaga duchowego kierownictwa. Nie mam instynktu stadnego, lubię chodzić własnymi ścieżkami. Ale jednocześnie ogromnie szanuję i podziwiam moich przyjaciół, którzy wybrali jedną ścieżkę, formację i jej się trzymają. A wracając do Opus Dei: zaczytywałem się swego czasu w Josemarii Escrivie. Lekturę „Kuźni” czy „Drogi” wszystkim polecam.
Rymanowski jest religijny
Pytany o swoją religijność, Rymanowski mówił w "Gościu Niedzielnym": - Nie mam problemu, żeby powiedzieć: „chodzę regularnie do kościoła”. Ale nie mam też potrzeby publicznych deklaracji: „dzisiaj poszczę, bo jest piątek”, robiąc smutną minę. Zresztą byłoby to sprzeczne z Ewangelią. Również na wizji nie zamierzam każdej rozmowy zaczynać od własnego credo. Nie narzucam swoich poglądów, maksymalnie dążę do obiektywizmu.
