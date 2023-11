Kim jest żona Marka Sawickiego? Wiesława Sawicka to przedsiębiorcza kobieta. O tej ciekawostce z życia małżonków nikt nie wie!

Marek Sawicki został wybrany na nowego marszałka seniora Sejmu X kadencji. Przed nim ważne zadanie, bo zgodnie z przepisami, to on otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu. Marszałek senior pełni tę funkcję do wyboru marszałka Sejmu. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu posłowie zajmują miejsca na sali obrad Sejmu według rozdziału miejsc ustalonego właśnie przez marszałka seniora. To on też przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego oraz wybór marszałka Sejmu przy pomocy powołanych przez siebie w tym celu, spośród najmłodszych wiekiem posłów, sekretarzy tymczasowych w liczbie niezbędnej do dokonania tych czynności. Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu.

Sawicki jest w polityce od lat. Zasiada w Sejmie od początku lat 90. i właśnie jego polityczne doświadczenie wziął pod uwagę prezydent wskazując go na marszałka seniora. - Pan Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie nieprzerwanie od 30 lat. Jako poseł, ale także minister rolnictwa, dał się poznać jako człowiek dialogu i współpracy, dlatego jestem przekonany, że godnie będzie reprezentował w tym szczególnym dniu posłów ze wszystkich ugrupowań, a pierwsze obrady Sejmu będą przebiegać sprawnie i w uroczystej atmosferze - powiedział Andrzej Duda w orędziu.

Marek Sawicki prywatnie: żona Wiesława, dzieci

Marek Sawicki bardzo dba o swoją prywatność i w sieci nie ma wielu informacji na temat jego rodziny. Wiadomo, że Sawicki pochodzi ze wsi Sawice, gdzie pracowali na gospodarstwie jego rodzice, wychowując syna i cztery córki. Marek Sawicki od lat jest w związku małżeńskim z Wiesławą Sawicką, która - tu ciekawostka - jest od niego starsza... o trzy miesiące. W jego oświadczeniu majątkowym można wyczytać, że właśnie we współwłasności z żoną ma gospodarstwo i dom.

Jego żona to przedsiębiorcza i aktywna osoba. Przed laty była wiceprezesem spółki Sawimed, była też zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie. Kilka lat temu była dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, ale odeszła na emeryturę w 2019 roku. Sawiccy mają troje dzieci: dwie córki i syna.

