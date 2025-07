Kinga Duda zabrała głos po swoim ślubie! Krótko i treściwie

5 lipca 2025 roku Kinga Duda zawarła związek małżeński. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, zapewniając młodej parze i ich gościom prywatność. Zdecydowano się na kameralne przyjęcie, na które zaproszono około 50 osób. Córka pary prezydenckiej zaś zdecydowała się na prosty i elegancki styl: suknię bez rękawów i szeroką spódnicą, włosy upięte w kok oraz sznur pereł na szyi. Wyglądała powalająco!

Kinga Duda zabrała głos

Zdjęcia panny młodej szybko obiegły internet, a szczególne zainteresowanie wzbudziła jej fryzura ślubna. Anya Ganea, stylistka fryzur, która współpracowała z Kingą Dudą przez ostatnie lata, opublikowała w mediach społecznościowych fotografię dokładnie prezentującą ślubne uczesanie. Widać, że kok był zakręcony, tworząc wrażenie wiru, z luźnymi, lekko podkręconymi pasmami przy twarzy. Do tego dobrano ozdobne perły, pasujące do naszyjnika. Anya Ganea podzieliła się także swoimi emocjami na Instagramie, wspominając o wieloletniej współpracy z Kingą Dudą.

- Dziś moje serce pęka z dumy i wzruszenia. Dziewięć lat… tyle trwa nasza wspólna historia. A wczoraj byłaś panną młodą! - napisała fryzjerka, podkreślając znaczenie relacji, jaka łączy ją z córką prezydenta. - To coś więcej niż tylko upięcie. To symbol zaufania, które budowałyśmy przez prawie dekadę. Dziękuję za ten zaszczyt, za emocje i za to, że mogłam być częścią tak wyjątkowego dnia. Tego nie zapomnę nigdy - dodała stylistka.

Na wpis zareagowała sama Kinga Duda, która rzadko udziela się w mediach społecznościowych.

- Jesteś najlepsza. Dziękuję za wszystko! - skomentowała fotografię, wyrażając wdzięczność stylistce. To zarazem pierwszy raz, gdy córka pary prezydenckiej zabrała głos po zamążpójściu. Widać, że obie panie mają świetną relację, która wykracza poza samą wspólpracę. Na pewno przez lata zdążył się świetnie poznać i obdarzyć wzajemną sympatią.

