Klaudia Jachira słynie ze spektakularnych i kontrowersyjnych akcji, jak rozrzucanie sztucznych banknotów w Sejmie. Polityczka nigdy nie waha się z wyrażeniem własnych poglądów. Dla niej nawet wyprawa do Wiednia to dobra okazja, by przeprowadzić eksperyment, o czym pisała na swoim profilu na Twitterze.

- Spotykając się w Wiedniu z Polonią, miałam też czas, żeby rozejrzeć się po sklepach. Zastanowiły mnie ceny. Postanowiłam więc kupić w austriackim Lidlu koszyk moich podstawowych produktów i porównać je z cenami artykułów w polskim Lidlu – napisała.

Klaudia Jachira dodała także listę swoich zakupów z porównaniem polskich i wiedeńskich cen.

Oto, co mi wyszło:

1. Kapary 2,99 zł/0,79€

2. Oliwa z oliwek 500 ml 19,99 zł /4,99 €

3. Puszka pomidorów 2,99 zł/0,59€

4. Mleko bez laktozy 1 l; 3,2 do 1,5%:

4,47 zł/1,19€

5.Jogurt naturalny mały, marki własne lidla 1,65zł/0,39€

6.Spaghetti, marki własne lidla 4,47 zł/1,37€

7. Hummus, różne smaki i 20 gramów różnicy na korzyść polskiego, ta sama marka własna 5,99 zł/0,84€

8.Konfitura, ta sama marka własna, różne smaki, malina/morela 11,99 zł/ 1,69 €

9.Czekolada 100 gram, ta sama marka własna lidla, różne smaki 7,49 zł/0,59€

10. Bułka poznańska vs kajzerka 0,87 zł/0,23€

11. Emmentaler, tu najwieksza różnica 50 gramów na korzyść Polski, bo nie było opakowania 250 gr, marki własne lidla 12,98 /2,99€

Po podliczaniu okazuje się, że w wiedeńskim Lidlu za zakupy trzeba zapłacić nieco mniej w Polsce.

- Okazuje się, że prawie te same zakupy (drobne różnice opisałam przy produktach) w Wiedniu kosztowały mnie 15,66€, czyli po obecnym kursie 69,34 zł, a w Warszawie 75,88 zł, czyli o 6,54 zł drożej! W dodatku w Austrii wszystkie produkty były objęte stawką 10% podatku, u nas wciąż jest VAT zamrożony, więc gdyby normalnie obowiązywał to te zakupy w Polsce byłyby jeszcze droższe! – stwierdziła.

Porównała też średnie wynagrodzenie w obu krajach. Jak zauważyła posłanka, w Polsce to kwota 7 335 zł brutto, a w Austrii 2 922 euro, co w przeliczeniu daje około 12 940 zł. Wszystko skwitowała gorzkim pytaniem.

- Jak trzeba się starać, żeby tak zepsuć gospodarkę? – pyta na końcu.

