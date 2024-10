KOCHAM POLSKĘ, BĘDĘ WALCZYĆ! LUDZIE SĄ MOCNI W DZIOBIE! POLACY SĄ GOTOWI BIĆ SIĘ ZA OJCZYZNĘ?

„Miałeś kiedyś karabin w ręku?”, zapytał Adam Feder młodego chłopaka. „Nie i nie zamierzam, jestem pacyfistą”, odparł i dodał, że nie zamierza walczyć za polityków. „Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na wojnę”, stwierdził kolejny młody chłopak, ale zaznaczył, że w chwili próby Polacy potrafią pozytywnie zaskoczyć. „Byłaby ekipa chłopaków, którzy by się zabrali i bronili Ojczyzny. Każdy by stanął obok siebie i byłoby dobrze”, przekonywał kolejny mężczyzna. „Przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak przyjdzie co do czego, to uciekają. Kibice dużo krzyczą, a okazałoby się, że jakiś studencik jest większym patriotą”, powiedział kolejny rozmówca. „Nie wiem, czy byłabym w stanie wyjść z bronią, ale na pewno bym pomagała. Może jako sanitariuszka?”, zastanawiała się młoda dziewczyna i narzekała, że młodego pokolenia Polaków nikt nie nauczył, jak obchodzić się z bronią i radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, czy Polacy byliby gotowi stanąć z bronią w ręku i bić się za ojczyznę!

KOCHAM POLSKĘ, BĘDĘ WALCZYĆ! LUDZIE SĄ MOCNI W DZIOBIE! POLACY GOTOWI BIĆ SIĘ O OJCZYZNĘ?| KOMENTERY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.