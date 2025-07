Koniec wielkiej miłości Marianny Schreiber i Piotra Korczarowskiego! Oficjalnie ogłosiła rozstanie

Marianna Schreiber zdobyła sporą rozpoznawalność, gdy w 2021 roku wzięła udział w castingu do programu TVN "Top Model" w tajemnicy przed mężem, politykiem PiS Łukaszem Schreiberem. Od tamtej pory stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, często publikując swoje zdęcia czy wypowiadając się na tematy związane z polityką. Tuż przed wyborami samorządowymi w 2024 roku doszło do separacji małżeństwa, a w 2025 roku uzyskali oficjalnie rozwód. Jednak zanim do tego doszło, celebrytka związała się z innym politykiem PiS.

Kilka miesięcy temu Marianna Schreiber była związana z Przemysławem Czarneckim, synem europosła Ryszarda Czarneckiego. Relacja była szeroko relacjonowana w mediach społecznościowych i wywiadach. Pomimo początkowego entuzjazmu i deklaracji uczuć, związek zakończył się po krótkim czasie. Szczegóły rozstania nie zostały szeroko omówione publicznie. Po rozstaniu z Czarneckim, Schreiber związała się z Piotrem Korczarowskim, byłym członkiem sztabu wyborczego Konfederacji Korony Polskiej. Związek trwał zaledwie trzy miesiące. W tym czasie para publicznie deklarowała chęć walki o relację pomimo trudności.

Oficjalne potwierdzenie rozstania

Na pytanie jednego z obserwatorów na Instagramie, Marianna Schreiber potwierdziła rozstanie z Korczarowskim. Odpowiedziała, że "niestety, nie są już razem". Dodatkowo, usunęła Korczarowskiego z listy obserwowanych na swoim profilu, co w mediach społecznościowych często interpretowane jest jako znak zakończenia relacji.

Związek z Marianną Schreiber miał, według doniesień, negatywny wpływ na życie zawodowe Piotra Korczarowskiego. Media spekulują, że mężczyzna stracił pracę w sztabie Grzegorza Brauna w związku z tą relacją.

- Z przykrością przyjęliśmy informację, że osoba tak ważna w kampanii prezydenckiej kandydata wiążącego przyszłość Polski z zachowywaniem Prawa Bożego, weszła w relację romantyczną z osobą związaną sakramentem małżeństwa z kimś innym. Oboje prosimy o opamiętanie - napisał wówczas na Twitterze Włodzimierz Skalik.

Szczegóły dotyczące tej kwestii nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

