Tego jeszcze nie mówił

Koszmar Tomasza Terlikowskiego! Przez niego ludzie wychodzili z Kościoła. Poruszające wyznanie

Niezwykłe wyznanie Tomasza Terlikowskiego. Znany publicysta mówił w „Wieczornym Expressie”, że w wielu kwestiach głęboko się mylił i używał zbyt twardego języka, co doprowadzało nawet to tragicznych konsekwencji: – To bardzo dotyka, to oczywiście ból – mówił w wyjątkowym wywiadzie Terlikowski.