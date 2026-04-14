Krystyna Pawłowicz kończy 74 lata! Mało kto wie, z kim się kiedyś kumplowała

Sara Osiecka
2026-04-14 5:00

Krystyna Pawłowicz ma powody do świętowania! 14 kwietnia kończy 74 lata. Warto z tej okazji przypomnieć, że kiedyś przyjaźniła się z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Była posłanka PiS twierdzi, że to dzięki jej rekomendacji Gronkiewicz-Waltz objęła stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ta historia, pełna nieoczekiwanych zwrotów, rzuca nowe światło na kariery obu prominentnych postaci polskiej sceny politycznej.

Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Julia Przyłębska i Krystyna Pawłowicz
  • Krystyna Pawłowicz twierdzi, że to dzięki jej rekomendacji Hanna Gronkiewicz-Waltz objęła stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Według Pawłowicz, na początku lat 90. XX wieku wskazała ona Gronkiewicz-Waltz Lechowi Wałęsie jako odpowiednią kandydatkę na to stanowisko.
  • Pawłowicz opisuje swoje relacje z Gronkiewicz-Waltz jako początkowo nacechowane pewnym żalem z powodu pozbawienia jej zajęć dydaktycznych, mimo to aktywnie lobbowała za jej kandydaturą. Zaznacza, że nie były "koleżankami", ale łączyło je wspólne miejsce pracy.
  • Relacje między Pawłowicz a Gronkiewicz-Waltz uległy pogorszeniu po 2011 roku, a Pawłowicz wspomina negatywnie profesora Mirosława Wyrzykowskiego, zarzucając mu szykanowanie i cenzurowanie. Cała historia rzuca nowe światło na to, jak osobiste powiązania i animozje mogły wpływać na kluczowe nominacje i kariery w polskiej polityce i środowisku akademickim.

Krystyna Pawłowicz w 2002 roku udzieliła wywiadu serwisowi Salon24. Na pytanie o największy sukces życiowy, Pawłowicz wskazała na opiekę nad ciężko chorymi rodzicami, w tym nad ojcem, byłym więźniem obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Podkreśliła, że jej kariera akademicka, w tym stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, była wynikiem uczciwej pracy, a nie stypendiów czy znajomości.

- Największym moim życiowym sukcesem jest cierpliwa opieka nad rodzicami. Nie korzystałam z żadnych stypendiów. Kolejne awanse wypracowałam uczciwą, uniwersytecką pracą - powiedziała.

Rola w karierze Hanny Gronkiewicz-Waltz

Kluczowym momentem wywiadu było ujawnienie roli Pawłowicz w nominacji Hanny Gronkiewicz-Waltz na prezesa NBP. Pawłowicz twierdzi, że to ona, na początku lat 90. XX wieku, zarekomendowała Gronkiewicz-Waltz Lechowi Wałęsie, który szukał kandydata na to stanowisko.

- Gdyż ówczesna kierownik zakładu Hania Gronkiewicz-Waltz pozbawiła mnie zajęć dydaktycznych zostawiając mi tylko jedną grupę seminaryjną. Nie byłyśmy koleżankami, jak niektórzy sugerują, po prostu byłyśmy w jednym zakładzie. Miałam do niej pewien żal, gdyż w istocie to dzięki mnie została kandydatem na prezesa Narodowego Banku Polskiego - stwierdziła Pawłowicz.

Krystyna Pawłowicz z gigantyczną wypłatą! Tyle pieniędzy trafiło na jej konto

Według Pawłowicz, Wałęsa szukał kandydata, a ona wskazała na Hannę, która "pisała o banku centralnym i o systemach bankowych". Pawłowicz aktywnie lobbowała za jej kandydaturą, co ostatecznie doprowadziło do wyboru Gronkiewicz-Waltz na prezesa NBP. W dowód wdzięczności, przez kilka pierwszych lat Gronkiewicz-Waltz zapraszała Pawłowicz na obiady do restauracji w rocznicę objęcia stanowiska.

Relacje między Pawłowicz a Gronkiewicz-Waltz uległy pogorszeniu po 2011 roku, kiedy to Pawłowicz miała zostać pozbawiona większości zajęć dydaktycznych. Pawłowicz wspomina również negatywnie profesora Mirosława Wyrzykowskiego, późniejszego sędziego TK, zarzucając mu szykanowanie osób o innych poglądach i cenzurowanie jej opinii. Warto przypomnieć, że już wtedy Krystyna Pawłowicz była znana z gorliwej krytyki Unii Europejskiej.

Ta opowieść, przedstawiona przez Krystynę Pawłowicz, rzuca nowe światło na dynamikę relacji w polskim środowisku akademickim i politycznym, ukazując, jak osobiste znajomości i rekomendacje mogły wpływać na kluczowe nominacje w początkach III RP.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Krystyna Pawłowicz:

Tak się zmieniła Krystyna Pawłowicz
Galeria zdjęć 21
Sonda
Jak wspominasz działalność poselską Krystyny Pawłowicz?
Raport - Ziemkiewicz, Świetlik | SR
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRSYTYNA PAWŁOWICZ
HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ