To się nie spodobało sędzi TK

Krystyna Pawłowicz o występie Blanki na Eurowizji! „Po czym poznać, że reprezentuje Polskę?”

W tym roku Eurowizja wzbudza wiele emocji, począwszy od wyłonienia reprezentanta Polski, aż po kwalifikacje do finału, do którego dostała się Blanka z utworem „Solo”. Nawet sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz nie mogła pozostać obojętna! Odniosła się do występu wokalistki na Twitterze.