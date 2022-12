Krystyna Pawłowicz zaczepia znanego gwiazdora. "Był Pan u spowiedzi?"

Krystyna Pawłowicz zaczepia Micka Jaggera na Twitterze

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz jest znana ze swoich regularnych i zaskakujących wpisów na portalu społecznościowym Twitter. Również w pierwszy dzień świąt, pewne kwestie nie umknęły jej uwadze. W niedzielę 25 grudnia 2022 roku Krystyna Pawłowicz zaczepiła...Micka Jaggera, wokalistę słynnego zespoły Rolling Stones.

Sędzia TK zadała gwiazdorowi trzy pytania

Muzyk z okazji świąt zamieścił w mediach społecznościowych okolicznościową fotografię. 79-letni gwiazdor pozuje we wzorzystej koszuli, przy choince pod którą piętrzy się stos prezentów - w towarzystwie swoich dwóch psów.

"Merry Christmas and Happy Holidays to you all!!" - napisał Mick Jagger.

Krystyna Pawłowicz postanowiła skomentować zamieszczoną fotografię i zadać gwiazdorowi trzy pytania. "Merry Christmas ….Czy Pan jest osobą wierzącą w Christmas ? Był Pan u spowiedzi ? A może na Mszy Św.w czasie Święta Christmas ?" - zapytała Krystyna Pawłowicz kwestionując religijność Jaggera.

Internauci komentują zaczepkę Krystyny Pawłowicz

Nie umknęło to czujnym oczom polskich internautów, którzy błyskawicznie wychwycili polski komentarz. "Czekam niecierpliwie na wyczerpującą odpowiedź Pana Jaggera. Oczywiście po polsku i z adresem parafii, w której był na mszy świętej" - napisał jeden z użytkowników Twittera. "Bartek,wyluzuj ! Uśmiechnij się.😀 Są Święta ..." - odpisała Krystyna Pawłowicz.

