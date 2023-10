Krzysztof Bosak ogłasza: Będę miał trzecie dziecko! Tak poseł realizuje postulaty wyborcze Konfederacji

O co chodzi?

Ola Kwaśniewska nie wytrzymała! Porażające, co się stało. Aż się zagotowała!

Taka wiadomość tuż przed wyborami! Tego się nikt nie spodziewał. Krzysztof Bosak w trakcie programu Tłit w wp.pl przyznał, że wraz z żoną spodziewają się trzeciego dziecka! Maluszek ma przyjść na świat już niedługo.

Niespodziewana odpowiedź w programie na żywo

Jak poseł Konfederacji przekazał radosną nowinę? To było duże zaskoczenie, także dla prowadzącego program dziennikarza. Na pytanie o program Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że w uproszczeniu to zachęcać Polaków, by mieli jedno dziecko więcej.

- To jak ja mam zachęcać Pana, by miał Pan jedno dziecko więcej, a pan mnie? - dopytywał prowadzący rozmowę Patryk Michalski.

- Mnie nie trzeba zachęcać - odpowiedział polityk. - Ja będę miał jedno dziecko więcej i to już niedługo - odparł Krzysztof Bosak z uśmiechem. Przyznał, że jego żona Karina Bosak jest już w zaawansowanej ciąży. Dlatego też musiała ograniczyć swoją aktywność w kampanii wyborczej - tłumaczył polityk.

Przypomnijmy, Karina Bosak stara się o mandat posłanki z ramienia Konfederacji z okręgu podwarszawskiego (obejmującego: Grodzisk - Legionowo - Nowy Dwór Mazowiecki - Otwock - Piaseczno - Pruszków - Ożarów Mazowiecki - Wołomin. ), co ogłosił aktualny poseł i "jedynka" na tej liście Janusz Korwin-Mikke. - Startuję w swoim okręgu, tam mieszkam. Na drugim miejscu jest pani Karina Bosakowa, też mieszka w tym okręgu - powiedział kilka miesięcy temu Korwin-Mikke.

Karina i Krzysztof Bosak mają już dwóch synów - Artura i Daniela. Czy chłopcy będą mieli teraz siostrzyczkę, tego nie wiadomo.

Karina Bosak - żona, mama i aktywna prawniczka

Karina Bosak od ponad 3 lat jest żoną Krzysztofa Bosaka. Para pobrała się w styczniu 2020 roku, a ich ślub był inny niż większość takich uroczystości, bo para zdecydowała się na ceremonię ślubną w rycie trydenckim. Karina Bosak pochodzi ze Szczecina, z wykształcenia jest prawnikiem, pracuje jako ekspert w Instytucie Ordo Iuris. Jej mąż pisał o niej, gdy pojawiła się wiadomość o ślubie: - Podobnie jak ja od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei. Jej pasją sportową jest taniec towarzyski. Karina Bosak prowadzi tam projekt Centrum Wolności Religijnej.

Krzysztof Bosak - Debata Najważniejsze wybory Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.