i Autor: Archiwum SE, Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Krzysztof Ibisz

Jak mu było w Sejmie?

Krzysztof Ibisz wspomina swoją pracę jako poseł! Miał w tym czasie tylko 26 lat!

Kiedyś, to dopiero były czasy w Sejmie! W 1991 roku do parlamentu dostała się Polska Partia Przyjaciół Piwa! Jednym z jej 16 posłów był zaledwie wówczas 26-letni Krzysztof Ibisz. Jak wspomina przygodę w Sejmie? Czy wpłynęła ona na jego późniejszą karierę w show-biznesie? Czy chciałby kiedyś jeszcze do tego wrócić? Na wszystkie te pytania Ibisz odpowiedział niegdyś w rozmowie z portalem Onet.pl.