Książę William widziany w barze przyjaznym społeczności LGBTQ+ w Warszawie! Są zdjęcia!

Książę William przebywa w Polsce. W środę pojawił w Rzeszowie na Podkarpaciu i odwiedził brytyjskich żołnierzy, którzy przebywają w Polsce w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO. Z Rzeszowa udał się do Warszawy. Wieczorem miał okazję porozmawiać z prezydentem miasta Rafałem Trzaskowskim i razem odwiedzili punkt pobytowy dla uchodźców z Ukrainy w Warszawie. Resztę wieczoru spędził już w gronie swoich towarzyszy wizyty. Okazuje się, że William wyskoczył do jednego z barów w ścisłym centrum Warszawy. To bar, który jest przyjazny dla osób LGBTQ +.

Tak książę William spędziła czas w Warszawie. Wieczorem zawędrował do baru przyjaznego osobom LGBTQ +

Skąd wiadomość o tym, jak książę William spędził czas w środę wieczorem w Warszawie? O wizycie księcia w barze powiadomił dziennikarz Michał, który akurat w tym samym czasie, co zagraniczny gość, był w tym barze. Dziennikarz opublikował na Instagramie kilka zdjęć z baru, które opisał tak: - Warszawa potrafi zaskakiwać. Dziś zjadłem kolację z księciem. Też zastanawiał się, co zamówić. Ale obsługa tu świetna i pomogła. Ciekawe też, że wybrał de facto gejowski lokal. Cenne, że wsparł tak poniewieraną przez obecną władzę w Polsce społeczność - zrelacjonował wydarzenie dziennikarz. Także lokal umieścił na profilu w social mediach zdjęcie księcia Williama. Zobaczcie zdjęcia, które pojawiły się w sieci: