Krótka skórzana kurtka idealnie przywołuje lata 90. Kiedyś takie kurtki były modne, dziś już niekoniecznie, ale ewidentnie widać, że wicepremier ma sentyment do tamtej epoki i tak chciał się zaprezentować przed księciem Williamem. Czy jest coś w tym złego? Nie! Bo jeśli ma taki styl, to trudno z tym dyskutować. Jeśli zapytano by mnie czy to teraz modnie to raczej, nie. Inaczej było już w przypadku wyboru koszuli. Obaj panowie postawili na kolor niebiski i obaj nie założyli krawatów. Również spodnie mieli w tym samym fasonie i odcieniu - zauważa Daniel Jacob Dali.