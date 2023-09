Kwaśniewski pokonał chorobę filipińską? Zobacz co zamówił u barbera

Kołodziejczak zaprosił Tuska do domu. Oto, co zaserwował mu na śniadanie. Same wiejskie pyszności [ZOBACZ]

Prezydent stał się abstynentem?

Darski w swoim lokalu serwuje klientom napoje alkoholowe gratis. I tu pewne zaskoczenie bowiem były prezydent RP nie skusił się na whisky czy rum lecz na wodę niegazowaną - zdradził lider Behemotha.

"Ja bardzo szanuję prezydenta byłego, jego małżonkę, którą kiedyś miałem zaszczyt poznać i porozmawiać. Niestety, jedyne, co widziałem, to fantastyczne zdjęcia przed i po, bo on naprawdę wygląda świetnie. Po prostu tak powinien wyglądać facet w wieku... 60 lat? Nie wiem, ile ma lat, ale wygląda po prostu za***iście i to jest super. Na koniec dnia jest to mężczyzna, który chce sobie uczesać włosy, zrobić brodę. To jest cały serwis, to jest cały rytuał" - relacjonował Nergal na Instagramie.

