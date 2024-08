Tak Kwaśniewski oceniał chłopaka swojej córki. Szczere słowa

W 2004 roku ówczesny prezydent udzielił szczerego wywiadu dla magazynu VIVA, gdzie opowiadał nie tylko o tym, jaką odpowiedzialność niesie ze sobą funkcja którą pełni, ale również o tym, jak wygląda jego życie rodzinne. W pewnym momencie Aleksander Kwaśniewski został zapytany o to, jak czułby się w roli dziadka. - Skoro mowa o córce, to czy przy okazji 50. urodzin bierze Pan pod uwagę możliwość, że zostanie dziadkiem? - zapytał dziennikarz. - I tak, i nie. Oczywiście przyjmuję do wiadomości, że tak może i musi kiedyś być, aczkolwiek... no nie jest to łatwe. Ale pewnie łatwiejsze będzie dziadkowanie, niż fakt wyjścia Oli za mąż. Ona ma chłopaka. Jest bardzo fajny i wartościowy, jednak świadomość, że moja córka staje się samodzielną osobą jest trudny do zaakceptowania. Miałem straszne kłopoty, kiedy starałem się o rękę mojej żony. Składałem przyszłemu teściowi deklaracje, dyskutowałem z nim, przekonywałem. Kiedy już się udało, powiedziałem żonie, że nigdy tak jak teść nie będę się zachowywać. Teraz uważam, że teść miał wiele racji. Dziś patrzę na to zupełnie inaczej - odpowiedział Aleksander Kwaśniewski.

NIE PRZEGAP: Jak mąż mógł to zrobić Kwaśniewskiej?! Zdjęcie trafiło do sieci