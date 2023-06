Lech Kaczyński z czarnymi wąsami. Jego córka uczciła dzień ojca. Ludzi poruszeni

W piątek 23 czerwca przypada Dzień Ojca. To święto ważne dla wszystkich dzieci, także tych większych. O swoim tacie nie zapomniała Kasia Tusk, która pokazała wspólne zdjęcie z Donaldem Tuskiem i dodała od siebie kilka uroczych słów. O ojcu, którego już nie ma pamiętała też Marta Kaczyńska. Córka Lecha Kaczyńskiego już z samego rana opublikowała w sieci zdjęcie z dzieciństwa, na którym jest razem z ukochanym tatą. Widać na nim wpatrzoną w ojca córeczkę, oboje są uśmiechnięci i widać, że doskonale się dogadują. Niedługo później Marta Kaczyńska wrzuciła na Facebooku kolejne zdjęcie z tatą, jest na nim już nieco starsza, a zdjęcie w odróżnieniu do poprzedniego biało-czarnego, jest kolorowe. Nie skomentowała zdjęć, ale zrobili to za nią internauci: - Po prostu fajny facet i rewelacyjny tata… świec Panie nad jego duszą - napisał pan Łukasz, a pani Liliana dodała: - Ten Kochany Tata…. To co zwraca uwagę na zdjęciu, to fakt, że w młodości Lech Kaczyński nosił bujne, ciemne wąsy! Ale był z niego przystojniak. zobaczcie sami!

