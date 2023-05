Lech Wałęsa bryluje na gali braci Collins. Przytula się do niego młodziutka aktorka

Niecodzienna sytuacja zakonnika. Uczennica w szkole krzyknął do niego „Cześć tato”

Lech Wałęsa pojawił się w piątek na balu zorganizowanym przez Fundację Braci Collins, który był połączony z aukcją charytatywną. Były prezydent cieszył się ogromnym zainteresowaniem i był otoczony wianuszkiem osób, także gwiazd, które licznie stawiły się na imprezie dobroczynnej. Do zdjęć z Wałęsą chciało pozować mnóstwo osób, w tym m.in. Joanna Opozda. Zresztą, organizatorzy wydarzenia szykowali dla byłego prezydenta wyjątkowa niespodziankę z okazji 80. urodzin, które Lech Wałęsa będzie obchodził w tym roku. Był to piętrowy tort z napisem "Sto lat" ozdobiony zdjęciami Wałęsy. - Niezmiernie cieszymy się, że będziemy mogli gościć pana Prezydenta, który jest dla nas niekwestionowanym autorytetem. Jego zasługi dla polskiej wolności są niepodważalne, a jego postać dla wielu młodych ludzi stanowi wzór do naśladowania - mówili bracia Collins. Zobaczcie w naszej galerii niżej zdjęcia z balu charytatywnego: