Lech Wałęsa odwiedzi wnuka w więzieniu z paczką?

Nowy rok przyniósł smutne wieści z rodziny Wałęsów. Przedstawiciel młodego pokolenia, wnuk Lecha Wałęsy (80 l.) Bartłomiej W. (26 l.) trafił do więzienia! Chłopak musi odsiedzieć cztery lata za kratami. Niestety, nie wszyscy wierzą w resocjalizację wnuczka byłego prezydenta: - Boję się, że więzienie go niczego nie nauczy - mówi nam przyjaciel legendy Solidarności, poseł Jerzy Borowczak (66 l.). I dodaje: - Więzienie w Polsce jest złe, ten system jest zły.

Wnuk Wałęsy trafił za kratki. Przyjaciel rodziny nie wróży mu pomyślnej przyszłości

Młody W. w 2018 roku wraz z kolegami, wdał się w bójkę. We trzech napadli na dwóch szwedzkich turystów w centrum Gdańska. Turyści zostali pobicie, a potem okradzeni! Jak ustalono, wnuk byłego prezydenta miał kopać jednego ze Szwedów. Za swój haniebny czyn Bartłomiej W. został skazany na cztery lata więzienia, z czego odliczono mu już 200 dni pobity w areszcie. Jak się dowiedzieliśmy młody W. rozpoczął już odsiadkę w zakładzie karnym. Tam powinien zastanowić się nad swoim życiem i przejść proces resocjalizacji, by po wyjściu zza krat wejść znów na dobrą drogę. W to, że wnuk byłego prezydenta się zmieni nie do końca wierzy jednak Jerzy Borowczak, przyjaciel Lecha Wałęsy, który rodzinę Wałęsów zna od lat: - Mało jest bardzo młodych ludzi, którzy wyszli z więzienia i byli lepsi. Byli gorsi i tego się boję z wnukiem Wałęsy - komentuje nam poseł Borowczak.

Polityk jest jednak przekonany, że Lech Wałęsa nie zostawi wnuka na pastwę losu: - Lech pewnie odwiedzi wnuka, rodzina nie zostawi go na boku, będą przekazywać mu paczki. Więzienie w Polsce jest złe, ten system jest zły - komentuje w rozmowie z "Super Expressem". I wspomina, że sam siedział przed 1989 r. w więzieniu w Iławie i doskonale wie, że system jest porażką.

