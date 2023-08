Lech Wałęsa pochwalił się, co złapał na wędkę. Niezła sztuka!

Lech Wałęsa niemal bez przerwy podróżuje po Polsce i za granicę, gdzie korzysta z lokalnych atrakcji. Na każdym kroku potyka także swoich sympatyków, którym nigdy nie odmawia wspólnego zdjęcia. Jakiś czas temu chwalił się kąpielami w piwie czy winie oraz grą w golfa, pokazywał też zdjęcia na polu słoneczników. Jak widać polski noblista potrafi czerpać radość w każdych okolicznościach!

Ostatnio zaś pochwalił się zdjęciem z łowienia ryb. Lech Wałęsa siedząc na łódce złapał na wędkę szczupaka! Chwilę udało się uwiecznić na fotografii. - Wędkarstwo ma sens, na szczupaka! – napisał w mediach społecznościowych.

Lech Wałęsa od dawna jest wielkim fanem łowienia ryb, a po wędkę sięga przy każdej sprzyjającej okazji. Przed laty był nawet bohaterem programu „Z Wałęsą na rybach”, a w 2021 roku stanowczo sprzeciwiał się pomysłowi posłanki Sylwii Spurek, która wówczas chciała zakazać wędkarstwa.

- To chory pomysł, wolne żarty! To dziwne wymysły, ja wędki i ryb nie oddam, ryby po wojnie pozwoliły nam przeżyć, bo była wtedy przecież straszna bieda. Przetrwaliśmy dzięki rybkom, bo łowiliśmy je, jak była bieda, a teraz pani Spurek coś wydziwia – mówił nam wówczas.

Jak widać, pasja do łowienia towarzyszy Lechowi Wałęsie od lat i nic nie wskazuje na to, by ją porzucił! Wręcz przeciwnie, to nadal zajęcie, które pozwala mu się wyciszyć i zrelaksować.

