"Lepsza niż koleżanki". Ola Kwaśniewska zaskoczyła wszystkich!

Ola Kwaśniewska po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć elegancję z odrobiną dystansu. Na swoim Instagramie, gdzie funkcjonuje jako @aleksandraleksandrowna, pochwaliła się stylizacją z prestiżowego wydarzenia marki Bulgari w Warszawie.

Na zdjęciu widzimy Olę w czarnym garniturze, który podkreśla jej klasę i wyczucie stylu. Do tego subtelna biżuteria i klasyczna torebka tworzą spójną całość. Jednak to nie sama stylizacja zwróciła uwagę internautów, a żartobliwy opis pod zdjęciem. Kwaśniewska napisała z charakterystycznym dla siebie humorem: „Ten jeden wieczór, gdy w końcu znalazłam biżuterię jeszcze ładniejszą niż koleżanki 😊.”

Post zebrał ponad 3700 polubień, a w komentarzach nie brakuje komplementów. Internauci docenili nie tylko styl Oli, ale także jej dystans do siebie i humor. Wśród wpisów pojawiły się słowa uznania, choć nie zabrakło też emotek sugerujących lekką zazdrość o… biżuterię!

Ikona stylu z nutą humoru

Ola Kwaśniewska od lat zachwyca swoich fanów oryginalnymi stylizacjami i inteligentnymi komentarzami. Na swoim Instagramie pokazuje, że elegancja nie musi być nudna, a dystans do siebie to najlepszy dodatek do każdej kreacji.

Jej obecność na wydarzeniach takich jak przyjęcie Bulgari potwierdza, że jest jedną z najbardziej stylowych kobiet w polskim show-biznesie. A jeśli biżuteria naprawdę była „ładniejsza niż u koleżanek”? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne – Ola Kwaśniewska błyszczy nie tylko dodatkami, ale także osobowością!

A Wy co sądzicie o stylizacji Oli Kwaśniewskiej? Czy biżuteria faktycznie skradła show?

Poniżej galeria zdjęć: Ola Kwaśniewska w modnych kreacjach. Zapraszamy.