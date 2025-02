Leszek Miller namawia wnuczkę na ślub, zobacz z jakim efektem: "Widzę, że uczucie między nimi nie wygasa"

Ziobro do PUDŁA! W więzieniu go WYKOŃCZĄ! Będzie MĘCZENNIKIEM! AWANTURA!

Pavlo pochodzi z Ukrainy

Serce jedynej wnuczki byłego premiera Leszka Millera od dwóch lat bije dla artysty o imieniu Pavlo, znanego też jako P.Young. Chłopak pochodzi z Ukrainy i zajmuje się muzyką elektroniczną. To właśnie miłość do muzyki, ale i do mody, połączyła tę dwójkę. - Bardzo przystojny chłopiec. Widzę, że uczucie między nimi nie wygasa. Próbuję ich naciągnąć na dyskusje o ślubie, o rodzinie - zdradza nam Leszek Miller. Były premier dodaje jednak, że póki co efekty jego działań są raczej skromne. - Nie chcą na razie poruszać takich tematów. Mówią, że na to nie zanosi, ale jak będzie to o wszystkim mi powiedzą - zapewnia polityk.

Monika Miller jest pół Ukrainką

Chłopakiem Moniki Miller jest producent muzyczny zajmujący się muzyką elektroniczną muzyk. Podobnie jak wnuczka byłego premiera, chłopak jest modelem. W jednym z wywiadów mówił, że środowisko modelingu jest pełne kreatywnych, pięknych i ciekawych ludzi i jest inspirujące: - Generalnie inspiruje mnie piękno w każdym jego przejawie. Ponadto bycie modelem dało mi możliwość podróżowania po świecie i poznawania różnych kultur i tradycji - opowiadał w rozmowie z djmagbr.com. Tymczasem Leszek Miller powiedział, że jego wnuczka też ma w sobie ukraińską krew. - Jest pół Ukrainką, pół Polką. Jej mama z Ukrainy mieszka w Polsce. A po rosyjskiej agresji cała jej rodzina przyjechała do Polski. Spieniężyli cały swój majątek, nie zamierzają już tam wracać. Prowadzę z nimi rozmowy, bardzo pouczające. Oni też czekają na koniec wojny i jakiś moment, w których Ukraińcy i Rosjanie przestaną do siebie strzelać- opowiadał Miller.

