Liderzy KO cali na niebiesko! Tusk, Szłapka i Nowacka dobrani, jak nigdy. TO sekretny przekaz

Koalicja Obywatelska jednoczy się, by odnosić a sukcesy, zapowiadając kolejne zwycięstwa w nadchodzących wyborach.

Podczas konwencji zjednoczeniowej Donald Tusk, Barbara Nowacka i Adam Szłapka podkreślali jedność, wspólne cele i wartości.

Wszyscy troje zaprezentowali spójny przekaz, uzupełniając się wzajemnie w swoich wystąpieniach.

- Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory - powiedział w sobotę (25 października) premier Donald Tusk podczas wystąpienia, które wygłosił w czasie konwencji zjednoczeniowej.

- Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro - dodał polityk. Po premierze Tusku głos zabrali Barbara Nowacka i Adam Szłapka.

Wszyscy troje mieli spójny przekaz, podkreślali wartość zjednoczenia, wspólne cele i wartości, którymi się kierują. Ich słowa były swoistym uzupełnieniem siebie nawzajem. Jednak to, co zwróciło naszą uwagę to też... stylizacje polityków. Cała trójka, czyli Tusk, Nowacka i Szłapka, postawili tego dnia na kolor niebieski.

Tusk, Szłapka i Nowacka cali na niebiesko. W tym nie ma przypadku!

Szef rządu Donald Tusk i rzecznik rządu, Adam Szłapka, wybrali na sobotnią konwencję białe koszule, granatowe garnitury i niebieskie krawaty (Tusk krawat w paski, a Szłapka gładki). Natomiast Barbara Nowacka postawiła na jasnoniebieski komplet: marynarkę i spodnie, do których dobrała jasną bluzkę i bardziej wyrazistą biżuterię: naszyjnik oraz bransoletkę. Czy postawienie na odcienie niebieskiego to przypadek? Zdecydowanie nie!

Dlaczego? Ponieważ kolor niebieski w polityce, biznesie czy symbolizuje spokój, zaufanie, stabilność, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Nieraz jest też kojarzony z intelektem, logiką i autorytetem. To dlatego wielu polityków wybiera niebieskie koszule, granatowe krawaty, czy garnitury.

Niebieski jest używany w kampaniach politycznych, ale nie tylko, aby budować pozytywne skojarzenia z rzetelnością i odpowiedzialnością, a także podkreślać dynamizm i ekspercki charakter polityka. Niebieski wybierany jest przez polityków nie tylko, jeśli chodzi o stroje, ale też w logach partyjnych czy na plakatach wyborczych.

Politycy doskonale zdają sobie sprawę, jak kolor ten oddziałuje na wyborców. W zależności od odcienia, może sugerować nowoczesność (jasne odcienie) lub tradycję (ciemne odcienie, np. granat).

