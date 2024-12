Ludzie śmieją się z Petru na kasie w Biedronce! MEMY opanowały sieć

Ryszard Petru, gdy trwała dyskusja o wolnym od pracy dniu w wigilię, zaciekle obstawał przy zdaniu, że to nie jest dobre rozwiązanie. W końcu zaś zapowiedział, że w tym roku właśnie 24 grudnia zgłosi się do pracy w jednym z dyskontów. Wybór padł na jeden ze sklepów sieci Biedronka w Warszawie. Petru już od rana wrzucał do sieci zdjęcia, które miały pokazać, jak pracuje. Ubrany w firmowe ciuchy polityk m.in. zajmował się odpiekaniem chleba. Jednak sam pomysł, by Ryszard Petru zasiadł przy kasie w sklepie i pracował, nie wszystkim się spodobał.

Schreiber ostro o Petru w Biedronce: Robi sobie żarty z ciężko harujących pracowników

Głos zabrała m.in. Marianna Schreiber, która napisała, że poseł robi sobie żary z ciężko pracujących osób, które są pracownikami sklepów na co dzień: - Ryszard Petru robi sobie żarty z ciężko harujących pracowników biedronki. Czy ma książeczkę sanepidu? Co to za pracownik, który co rusz udziela wywiadów? Czy to jest standard, że pracownicy biedronki też tak robią?

Także inni komentujący zdjęcia Petru z Biedronki zareagowali ostro:

Na Trumpa. Jeden dzień. Wzruszające, tylko, że ludzie zasuwają tam ciężko na co dzień.

Każdy pracownik Biedronki ma przypisanego do siebie fotografa?

Czy każdy pracownik Biedronki w pracy robi zdjęcia i wrzuca na X?

Pamiętaj. Po godzinie 13:00 masz ogarnąć sklep tak jak to robią pracownicy Biedry, zrobić zakupy, pojechać do domu, ugotować, posprzątać, zrobić pranie, umyć samochód, ubrać choinkę, przygotować Wigilię, itd. Chyba wiesz, że tak robią ludzie którzy pracują w niedziele i święta!

